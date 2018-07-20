RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 361362363364

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
26%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
28
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 00:59

  deneg net написав:
  bub-har написав:У каждого своя жизнь и в данный момент я очень рад,что у меня нету никаких кредиток

Что ж такое может произойти, чтобы человек радовался отсутствию возможности бесплатно попользоваться деньгами банка и получать за это кешбек? :o
Также можно радоваться отсутствию денег в кошельке, друзей, работы и т.д.
Странная радость...
Странное рассуждение! У каждого свой образ жизни!Кто-то собирает Кб и ведёт спокойный образ жизни и он не прерживает кто будет долги однажды в случае чего оплачивать! А кто-то ведёт риссковый образ жизни и часто смотрит смерти в глаза и знает,что в случае смерти,весь расхлёб ляжет на стариков,которые боятся банков как огня и их будут доставать и тероризировать!Оно мне надо-ради копеечного КБ? А так я чист и знаю,что в случае моей смерти мои пенсионеры будут спокойно жить и кстати не хотел бы я иметь родственника с кучами кредиток! И ради чего оформлять крендитку? Ради 200-500-1000 грн КБ? Я хорошо зарабатываю и знаю,что ни я ни мои родные никому не должны! Однажды посоветовал своим друзьям карты с КБ-так они посмеялись от КБ от этих карт и не захотели! Не всем кредитки подходят и не все бегают за КБ! Надо давать себе отчёт кто потом будет это всё выгребать!
bub-har
 
Повідомлень: 1198
З нами з: 13.07.16
Подякував: 365 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 01:56

Re: Банк Глобус

  bub-har написав:И старая видсоточка,тоже оформлена на меня и у меня возник вопрос не укйдёт ли при каких -то обстоятельсвах старая видсоточка,которая блокируется и автоматически переводится в перевыпущенную банком новую видсоточку,но не полученную- в минуса? Вы как специалист по картам можете мне ответить? Спасибо! P.S. Наслышан как банки стягивают деньги за неактивность,поэтому дую на холодное и перестраховываюсь!

Неактивність тут наступає після 12-ти місяців і у мінус не заганяє, а от М-банкінг або СМС про зарахування 1 коп. відсотків може випадково і загнати, якщо мова саме про Відсоточку без +.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2169
З нами з: 18.08.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 05:25

bub-har,
Сегодня по карте одни тарифы, завтра- банк поменяет.
Может придумать любую бяку.
В им числе и по дебетной.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3414
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 361362363364
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anikola13, antey718, greenozon і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5820, 5821, 5822
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
58215 7447832
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лип, 2018 22:50
BBC
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3119, 3120, 3121
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31208 3874626
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лип, 2018 17:00
Smitten
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 586, 587, 588
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5872 1394598
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лип, 2018 15:43
-VICTOR-

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3434)
21.07.2018 06:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.