Додано: Суб 21 лип, 2018 00:59

deneg net написав: bub-har написав: У каждого своя жизнь и в данный момент я очень рад,что у меня нету никаких кредиток У каждого своя жизнь и в данный момент я очень рад,что у меня нету никаких кредиток

Что ж такое может произойти, чтобы человек радовался отсутствию возможности бесплатно попользоваться деньгами банка и получать за это кешбек?

Также можно радоваться отсутствию денег в кошельке, друзей, работы и т.д.

Странная радость... Что ж такое может произойти, чтобы человек радовался отсутствию возможности бесплатно попользоваться деньгами банка и получать за это кешбек?Также можно радоваться отсутствию денег в кошельке, друзей, работы и т.д.Странная радость...

Странное рассуждение! У каждого свой образ жизни!Кто-то собирает Кб и ведёт спокойный образ жизни и он не прерживает кто будет долги однажды в случае чего оплачивать! А кто-то ведёт риссковый образ жизни и часто смотрит смерти в глаза и знает,что в случае смерти,весь расхлёб ляжет на стариков,которые боятся банков как огня и их будут доставать и тероризировать!Оно мне надо-ради копеечного КБ? А так я чист и знаю,что в случае моей смерти мои пенсионеры будут спокойно жить и кстати не хотел бы я иметь родственника с кучами кредиток! И ради чего оформлять крендитку? Ради 200-500-1000 грн КБ? Я хорошо зарабатываю и знаю,что ни я ни мои родные никому не должны! Однажды посоветовал своим друзьям карты с КБ-так они посмеялись от КБ от этих карт и не захотели! Не всем кредитки подходят и не все бегают за КБ! Надо давать себе отчёт кто потом будет это всё выгребать!