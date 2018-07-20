bub-har написав:У каждого своя жизнь и в данный момент я очень рад,что у меня нету никаких кредиток
Что ж такое может произойти, чтобы человек радовался отсутствию возможности бесплатно попользоваться деньгами банка и получать за это кешбек? Также можно радоваться отсутствию денег в кошельке, друзей, работы и т.д. Странная радость...
Странное рассуждение! У каждого свой образ жизни!Кто-то собирает Кб и ведёт спокойный образ жизни и он не прерживает кто будет долги однажды в случае чего оплачивать! А кто-то ведёт риссковый образ жизни и часто смотрит смерти в глаза и знает,что в случае смерти,весь расхлёб ляжет на стариков,которые боятся банков как огня и их будут доставать и тероризировать!Оно мне надо-ради копеечного КБ? А так я чист и знаю,что в случае моей смерти мои пенсионеры будут спокойно жить и кстати не хотел бы я иметь родственника с кучами кредиток! И ради чего оформлять крендитку? Ради 200-500-1000 грн КБ? Я хорошо зарабатываю и знаю,что ни я ни мои родные никому не должны! Однажды посоветовал своим друзьям карты с КБ-так они посмеялись от КБ от этих карт и не захотели! Не всем кредитки подходят и не все бегают за КБ! Надо давать себе отчёт кто потом будет это всё выгребать!
bub-har написав:И старая видсоточка,тоже оформлена на меня и у меня возник вопрос не укйдёт ли при каких -то обстоятельсвах старая видсоточка,которая блокируется и автоматически переводится в перевыпущенную банком новую видсоточку,но не полученную- в минуса? Вы как специалист по картам можете мне ответить? Спасибо! P.S. Наслышан как банки стягивают деньги за неактивность,поэтому дую на холодное и перестраховываюсь!
Неактивність тут наступає після 12-ти місяців і у мінус не заганяє, а от М-банкінг або СМС про зарахування 1 коп. відсотків може випадково і загнати, якщо мова саме про Відсоточку без +.
Спасибо ответившим и извиняюсь за срач на форуме! Просто хотел уточнить уйдёт ли при каких нибудь обстоятельствах старая видсоточка в минус,если чел не может её закрыть физически и тут началось! Копите КБ и радуйтесь жизни на здоровье!Никто ж не говорит,что кредитки это плохо-но в моей жизни это исключено навсегда! Вот дебетки другое дело! Уточню про старую видсоточку ещё звонком в отделение! А может и получится физически приехать! А пока склоняюсь к мысли,что старая видсоточка блокируется по сроку,а новая(очевидно с+) будет спать в отделении неактивной(ведь я за её получение не рассписывался)!
Использование кредиток предполагает наличие определённых мозгов и финансовой дисциплины. Если нет ни того, ни другого - то да, лучше ходить с налом в кармане. Дебетки - не вариант. Для того, чтобы их юзать, тоже мозг нужен.
bub-har написав:Спасибо ответившим и извиняюсь за срач на форуме! Просто хотел уточнить уйдёт ли при каких нибудь обстоятельствах старая видсоточка в минус,если чел не может её закрыть физически и тут началось! Копите КБ и радуйтесь жизни на здоровье!Никто ж не говорит,что кредитки это плохо-но в моей жизни это исключено навсегда! Вот дебетки другое дело! Уточню про старую видсоточку ещё звонком в отделение! А может и получится физически приехать! А пока склоняюсь к мысли,что старая видсоточка блокируется по сроку,а новая(очевидно с+) будет спать в отделении неактивной(ведь я за её получение не рассписывался)!
Банк вправе ввести какие угодно условия и тут вас поджидает пушной зверёк, которого вы всеми силами пытаетесь избежать со своим рискованным образом жизни Закрывать надо было, это единственный правильный был подход, который вы судя по всему про...ли .
mustbe написав:Использование кредиток предполагает наличие определённых мозгов и финансовой дисциплины. Если нет ни того, ни другого - то да, лучше ходить с налом в кармане. Дебетки - не вариант. Для того, чтобы их юзать, тоже мозг нужен.
Я уже написал причины по которым немогу пользоваться кредитками! Желательно всё и всегда делать с умом!
curiousobro написав:Закрывать надо было, это единственный правильный был подход, который вы судя по всему про...ли
Знал бы,где упадёшь подстелил бы! Откуда я знал,что у меня кардинально изменится ситуация?И естественно знал бы,что так получится -закрыл бы заранее!Живёшь одним днём! Поэтому и рад,сто кредиток хоть нет! Тут с дебеткой проблема!Планировал,поехать в конце месяца,а теперь вообще выхожу из банка неизвестно насколько!
klug написав:Я вам ще раз пояснюю, байдуже отримали ви нову картку чи ні, тарифи стосуються рахунку, а не фізичного пластику. Рахунок у вас уже відкритий.