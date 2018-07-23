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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 362363364365>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
26%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
28
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 00:59

  deneg net написав:
  bub-har написав:У каждого своя жизнь и в данный момент я очень рад,что у меня нету никаких кредиток

Что ж такое может произойти, чтобы человек радовался отсутствию возможности бесплатно попользоваться деньгами банка и получать за это кешбек? :o
Также можно радоваться отсутствию денег в кошельке, друзей, работы и т.д.
Странная радость...
Странное рассуждение! У каждого свой образ жизни!Кто-то собирает Кб и ведёт спокойный образ жизни и он не прерживает кто будет долги однажды в случае чего оплачивать! А кто-то ведёт риссковый образ жизни и часто смотрит смерти в глаза и знает,что в случае смерти,весь расхлёб ляжет на стариков,которые боятся банков как огня и их будут доставать и тероризировать!Оно мне надо-ради копеечного КБ? А так я чист и знаю,что в случае моей смерти мои пенсионеры будут спокойно жить и кстати не хотел бы я иметь родственника с кучами кредиток! И ради чего оформлять крендитку? Ради 200-500-1000 грн КБ? Я хорошо зарабатываю и знаю,что ни я ни мои родные никому не должны! Однажды посоветовал своим друзьям карты с КБ-так они посмеялись от КБ от этих карт и не захотели! Не всем кредитки подходят и не все бегают за КБ! Надо давать себе отчёт кто потом будет это всё выгребать!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 01:56

Re: Банк Глобус

  bub-har написав:И старая видсоточка,тоже оформлена на меня и у меня возник вопрос не укйдёт ли при каких -то обстоятельсвах старая видсоточка,которая блокируется и автоматически переводится в перевыпущенную банком новую видсоточку,но не полученную- в минуса? Вы как специалист по картам можете мне ответить? Спасибо! P.S. Наслышан как банки стягивают деньги за неактивность,поэтому дую на холодное и перестраховываюсь!

Неактивність тут наступає після 12-ти місяців і у мінус не заганяє, а от М-банкінг або СМС про зарахування 1 коп. відсотків може випадково і загнати, якщо мова саме про Відсоточку без +.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 05:25

bub-har,
Сегодня по карте одни тарифы, завтра- банк поменяет.
Может придумать любую бяку.
В им числе и по дебетной.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 07:14

Re: Банк Глобус

Спасибо ответившим и извиняюсь за срач на форуме! Просто хотел уточнить уйдёт ли при каких нибудь обстоятельствах старая видсоточка в минус,если чел не может её закрыть физически и тут началось! Копите КБ и радуйтесь жизни на здоровье!Никто ж не говорит,что кредитки это плохо-но в моей жизни это исключено навсегда! Вот дебетки другое дело! Уточню про старую видсоточку ещё звонком в отделение! А может и получится физически приехать! А пока склоняюсь к мысли,что старая видсоточка блокируется по сроку,а новая(очевидно с+) будет спать в отделении неактивной(ведь я за её получение не рассписывался)!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 08:23

Использование кредиток предполагает наличие определённых мозгов и финансовой дисциплины.
Если нет ни того, ни другого - то да, лучше ходить с налом в кармане.
Дебетки - не вариант. Для того, чтобы их юзать, тоже мозг нужен.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:00

  bub-har написав:Спасибо ответившим и извиняюсь за срач на форуме! Просто хотел уточнить уйдёт ли при каких нибудь обстоятельствах старая видсоточка в минус,если чел не может её закрыть физически и тут началось! Копите КБ и радуйтесь жизни на здоровье!Никто ж не говорит,что кредитки это плохо-но в моей жизни это исключено навсегда! Вот дебетки другое дело! Уточню про старую видсоточку ещё звонком в отделение! А может и получится физически приехать! А пока склоняюсь к мысли,что старая видсоточка блокируется по сроку,а новая(очевидно с+) будет спать в отделении неактивной(ведь я за её получение не рассписывался)!

Банк вправе ввести какие угодно условия и тут вас поджидает пушной зверёк, которого вы всеми силами пытаетесь избежать со своим рискованным образом жизни
Закрывать надо было, это единственный правильный был подход, который вы судя по всему про...ли .
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:22

Re: Банк Глобус

  bub-har написав:А пока склоняюсь к мысли,что старая видсоточка блокируется по сроку,а новая(очевидно с+) будет спать в отделении неактивной(ведь я за её получение не рассписывался)!

Я вам ще раз пояснюю, байдуже отримали ви нову картку чи ні, тарифи стосуються рахунку, а не фізичного пластику. Рахунок у вас уже відкритий.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 13:17

Re: Банк Глобус

  mustbe написав:Использование кредиток предполагает наличие определённых мозгов и финансовой дисциплины.
Если нет ни того, ни другого - то да, лучше ходить с налом в кармане.
Дебетки - не вариант. Для того, чтобы их юзать, тоже мозг нужен.
Я уже написал причины по которым немогу пользоваться кредитками! Желательно всё и всегда делать с умом!
  curiousobro написав:Закрывать надо было, это единственный правильный был подход, который вы судя по всему про...ли
Знал бы,где упадёшь подстелил бы! Откуда я знал,что у меня кардинально изменится ситуация?И естественно знал бы,что так получится -закрыл бы заранее!Живёшь одним днём! Поэтому и рад,сто кредиток хоть нет! Тут с дебеткой проблема!Планировал,поехать в конце месяца,а теперь вообще выхожу из банка неизвестно насколько!
  klug написав:Я вам ще раз пояснюю, байдуже отримали ви нову картку чи ні, тарифи стосуються рахунку, а не фізичного пластику. Рахунок у вас уже відкритий.
Буду выяснять звонком в отделение-как мне быть!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:01

Re: Банк Глобус

Может кому интересно!Позвонил в КЦ и узнал по поводу видсоточки+ в тариф которой очевидно автоматически переходит моя старая видсоточка! Девочка бегала к компетентному сотруднику и ответила следующее: За неактивность снимается 20 грн,но карта в минус не уходит! Эти 20 грн нужно будет заплатить при закрытии счёта! 5 грн за мбанкинг тоже в минус не уходят,но будут начисляться за все месяцы,до тех пор пока не закроется счёт,или не пополнится карта! При закрытии счёта эти 5 грн за каждые месяцы неуплаты также нужно будет доплатить! Вообщем с закрытием счёта лучше не затягивать!На счёт старой видсоточки узнаю позже, или может даже удастся лично посетить отделение!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:10

  bub-har написав:Может кому интересно!Позвонил в КЦ и узнал по поводу видсоточки+ в тариф которой очевидно автоматически переходит моя старая видсоточка! Девочка бегала к компетентному сотруднику и ответила следующее: За неактивность снимается 20 грн,но карта в минус не уходит! Эти 20 грн нужно будет заплатить при закрытии счёта! 5 грн за мбанкинг тоже в минус не уходят,но будут начисляться за все месяцы,до тех пор пока не закроется счёт,или не пополнится карта! При закрытии счёта эти 5 грн за каждые месяцы неуплаты также нужно будет доплатить! Вообщем с закрытием счёта лучше не затягивать!На счёт старой видсоточки узнаю позже, или может даже удастся лично посетить отделение!

за гранью разумного. а вы девочку не спрашивали - что будет если карту выкинуть и про банк забыть? когда придут с паяльником по свое?
mephala
 
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