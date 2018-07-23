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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 15:17
mephala написав:
а вы девочку не спрашивали - что будет если карту выкинуть и про банк забыть? когда придут с паяльником по свое?
Спрсил! Ответила лучше закрыть! Ведь и так понятно,что будет тикать 5 грн в месяц за м-банкинг,который обязательный и когда натикает,то обязательно придут дяди! p.s Вот то,что меня и интересовало,а то я думал карта дебетная можно и забить и в долг она не уйдёт никогда,но оказывается даже за дебетками нужен глаз да глаз не говоря уже о кредитках!
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Додано: Пон 23 лип, 2018 15:29
chipmunk написав:
bub-har саме час переходити на кредитки, раз проблеми ті ж самі а в кредиток є мегафічі..
Та какие там кредитки?Мне они неподходят и почитав ветку Аллы мне ещё страшнее стало! Я девочку несколько раз переспросил на счёт ухода видсоточки в минус и она сказала,что это же не кредитка и более 5 грн в мес списываться не будет! Мне аж полегчало!
Востаннє редагувалось bub-har
в Пон 23 лип, 2018 15:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 15:30
mephala написав: bub-har написав:
Может кому интересно!Позвонил в КЦ и узнал по поводу видсоточки+ в тариф которой очевидно автоматически переходит моя старая видсоточка! Девочка бегала к компетентному сотруднику и ответила следующее: За неактивность снимается 20 грн,но карта в минус не уходит! Эти 20 грн нужно будет заплатить при закрытии счёта! 5 грн за мбанкинг тоже в минус не уходят,но будут начисляться за все месяцы,до тех пор пока не закроется счёт,или не пополнится карта! При закрытии счёта эти 5 грн за каждые месяцы неуплаты также нужно будет доплатить! Вообщем с закрытием счёта лучше не затягивать!На счёт старой видсоточки узнаю позже, или может даже удастся лично посетить отделение!
за гранью разумного. а вы девочку не спрашивали - что будет если карту выкинуть и про банк забыть? когда придут с паяльником по свое?
по дебетним картам зазвичай такі пустощі нічим не закінчуються. Але в цю банку більше не ногою - можуть самі списати гроші з будь-якого рахунку, якщо такі з'являться. За всі роки.
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