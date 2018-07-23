Может кому интересно!Позвонил в КЦ и узнал по поводу видсоточки+ в тариф которой очевидно автоматически переходит моя старая видсоточка! Девочка бегала к компетентному сотруднику и ответила следующее: За неактивность снимается 20 грн,но карта в минус не уходит! Эти 20 грн нужно будет заплатить при закрытии счёта! 5 грн за мбанкинг тоже в минус не уходят,но будут начисляться за все месяцы,до тех пор пока не закроется счёт,или не пополнится карта! При закрытии счёта эти 5 грн за каждые месяцы неуплаты также нужно будет доплатить! Вообщем с закрытием счёта лучше не затягивать!На счёт старой видсоточки узнаю позже, или может даже удастся лично посетить отделение!