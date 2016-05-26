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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 363364365366

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
26%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
28
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:22

Re: Банк Глобус

Отправил вчера по реквизитам на альфу 100 грн. и с концами...
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:36

  artemiustas написав:Отправил вчера по реквизитам на альфу 100 грн. и с концами...

За якими реквізитами і коли відправляли?
З Шаромиги платіж вийшов?
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:57

  Квесторе_поверніться написав:
  artemiustas написав:Отправил вчера по реквизитам на альфу 100 грн. и с концами...

За якими реквізитами і коли відправляли?
З Шаромиги платіж вийшов?

Алёнка в курсе?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 25015
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