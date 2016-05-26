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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 12:22
Re: Банк Глобус
Отправил вчера по реквизитам на альфу 100 грн. и с концами...
Додано: Сер 25 лип, 2018 12:36
За якими реквізитами і коли відправляли?
З Шаромиги платіж вийшов?
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Додано: Сер 25 лип, 2018 12:57
Алёнка в курсе?
... делайте хоть что-нибудь!
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