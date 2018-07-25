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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 363364365366

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
26%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
28
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:22

Re: Банк Глобус

Отправил вчера по реквизитам на альфу 100 грн. и с концами...
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:36

  artemiustas написав:Отправил вчера по реквизитам на альфу 100 грн. и с концами...

За якими реквізитами і коли відправляли?
З Шаромиги платіж вийшов?
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:57

  Квесторе_поверніться написав:
  artemiustas написав:Отправил вчера по реквизитам на альфу 100 грн. и с концами...

За якими реквізитами і коли відправляли?
З Шаромиги платіж вийшов?

Алёнка в курсе?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:22

Re: Банк Глобус

Платеж вышел успешно (Статус=ПРОВЕДЕНИЙ) вчера с реквизитами:
Платник:
Банк: 380526 / ПАТ "КБ "ГЛОБУС"
Номер карти: ...
Одержувач:
Банк: 300346 / ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ
Рахунок: 2924701
Реквізити переказу
Сума: 100.00 UAH
Призначення платежу: #МОЙ_НОМЕР_СЧЕТА_В_ГЛОБУСЕ#Поповнення карткового рахунку № МОЙ_НОМЕР_СЧЕТА_В_АЛЬФЕ МОИ_ФИО

Альфа платеж не видит. Сказали до 5(!) рабочих дней. Как-то не быстро. Из УСБ в течении дня приходит.
Востаннє редагувалось artemiustas в Сер 25 лип, 2018 15:29, всього редагувалось 3 разів.
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:24

Re: Банк Глобус

  artemiustas написав:Платеж вышел успешно

Та Альфа седня бастует, с обеда точно :(
А отетот #МОЙ_НОМЕР_СЧЕТА_В_ГЛОБУСЕ# спокойно мог сбить парсинг Альфы с пантылыку :)
Хай Алёнка его в зад Назначения дописывает. Резервирует 12..14 символов из 160, но сзади
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:29

  artemiustas написав:Одержувач:
Банк: 300346 / ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ
Рахунок: 2924701
Реквізити переказу
Сума: 100.00 UAH
Призначення платежу: #МОЙ_НОМЕР_СЧЕТА_В_ГЛОБУСЕ#Поповнення карткового рахунку № МОЙ_НОМЕР_СЧЕТА_В_АЛЬФЕ МОИ_ФИО

У Алёнки буду сейчас узанавать



ЕДРПОУ 23494714?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:30

Re: Банк Глобус

  Aps написав:ЕДРПОУ 23494714?
да
  clientage написав:А отетот #МОЙ_НОМЕР_СЧЕТА_В_ГЛОБУСЕ# спокойно мог сбить парсинг Альфы с пантылыку
я тоже так думаю
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:32

  clientage написав:
  artemiustas написав:Платеж вышел успешно

Та Альфа седня бастует, с обеда точно :(
А отетот #МОЙ_НОМЕР_СЧЕТА_В_ГЛОБУСЕ# спокойно мог сбить парсинг Альфы с пантылыку :)
Хай Алёнка его в зад Назначения дописывает. Резервирует 12..14 символов из 160, но сзади


Вернум тоже дописывает (мабуть то у CS фирменный стиль такой :) )
Проблем при этом в Альфе не было.
Правда то весной было. Может что и улучшили уже.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 18:25

Re: Банк Глобус

Заметил новость в ИБ Глобуса от 25.07.2018 относительно пополнений депо

Шановні клієнти,
1.Раді повідомити, що відтепер Ви можете поповнювати свої депозити у зручний для Вас спосіб, не відвідуючи відділення Банку "ГЛОБУС". 

Все ПРОСТО: у розділі "Депозити" оберіть свій депозит, та клікніть на опцію "ОПЕРАЦІЇ". У розділі "ОПЕРАЦІЇ" - "ПОПОВНЕННЯ ДЕПОЗИТУ"

Внесіть необхідну суму зі свого поточного чи карткового рахунку, відкритого у Банку "ГЛОБУС", та насолоджуйтесь Вашим вільним часом!
Послуга доступна також через мобільний додаток World 24 (доступний для завантаження через AppStore або GooglePlay.

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ostapok
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:16

  ostapok написав:Заметил новость в ИБ Глобуса от 25.07.2018 относительно пополнений депо

Шановні клієнти,
1.Раді повідомити, що відтепер Ви можете поповнювати свої депозити у зручний для Вас спосіб, не відвідуючи відділення Банку "ГЛОБУС". 

Все ПРОСТО: у розділі "Депозити" оберіть свій депозит, та клікніть на опцію "ОПЕРАЦІЇ". У розділі "ОПЕРАЦІЇ" - "ПОПОВНЕННЯ ДЕПОЗИТУ"

Внесіть необхідну суму зі свого поточного чи карткового рахунку, відкритого у Банку "ГЛОБУС", та насолоджуйтесь Вашим вільним часом!
Послуга доступна також через мобільний додаток World 24 (доступний для завантаження через AppStore або GooglePlay.

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Ще пару тижнів тому запрацювало...про що тут писав. :oops:
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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