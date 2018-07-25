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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 12:22
Re: Банк Глобус
Отправил вчера по реквизитам на альфу 100 грн. и с концами...
Додано: Сер 25 лип, 2018 12:36
За якими реквізитами і коли відправляли?
З Шаромиги платіж вийшов?
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Додано: Сер 25 лип, 2018 12:57
Алёнка в курсе?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 25 лип, 2018 15:22
Re: Банк Глобус
Платеж вышел успешно (Статус=ПРОВЕДЕНИЙ) вчера с реквизитами:
Платник:
Банк: 380526 / ПАТ "КБ "ГЛОБУС"
Номер карти: ...
Одержувач:
Банк: 300346 / ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ
Рахунок: 2924701
Реквізити переказу
Сума: 100.00 UAH
Призначення платежу: #МОЙ_НОМЕР_СЧЕТА_В_ГЛОБУСЕ#Поповнення карткового рахунку № МОЙ_НОМЕР_СЧЕТА_В_АЛЬФЕ МОИ_ФИО
Альфа платеж не видит. Сказали до 5(!) рабочих дней. Как-то не быстро. Из УСБ в течении дня приходит.
Востаннє редагувалось artemiustas в Сер 25 лип, 2018 15:29, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 25 лип, 2018 15:24
Re: Банк Глобус
Та Альфа седня бастует, с обеда точно
А отетот #МОЙ_НОМЕР_СЧЕТА_В_ГЛОБУСЕ# спокойно мог сбить парсинг Альфы с пантылыку
Хай Алёнка его в зад Назначения дописывает. Резервирует 12..14 символов из 160, но сзади
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 25 лип, 2018 15:29
Додано: Сер 25 лип, 2018 15:30
Re: Банк Глобус
Додано: Сер 25 лип, 2018 15:32
Вернум тоже дописывает (мабуть то у CS фирменный стиль такой )
Проблем при этом в Альфе не было.
Правда то весной было. Может что и улучшили уже.
Додано: Сер 25 лип, 2018 18:25
Re: Банк Глобус
Заметил новость в ИБ Глобуса от 25.07.2018 относительно пополнений депо
Шановні клієнти,
1.Раді повідомити, що відтепер Ви можете поповнювати свої депозити у зручний для Вас спосіб, не відвідуючи відділення Банку "ГЛОБУС".
Все ПРОСТО: у розділі "Депозити" оберіть свій депозит, та клікніть на опцію "ОПЕРАЦІЇ". У розділі "ОПЕРАЦІЇ" - "ПОПОВНЕННЯ ДЕПОЗИТУ"
Внесіть необхідну суму зі свого поточного чи карткового рахунку, відкритого у Банку "ГЛОБУС", та насолоджуйтесь Вашим вільним часом!
Послуга доступна також через мобільний додаток World 24 (доступний для завантаження через AppStore або GooglePlay.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:16
Ще пару тижнів тому запрацювало...про що тут писав.
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