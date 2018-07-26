RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 364365366367

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
26%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
28
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 13:46

Re: Банк Глобус

Ставки порезали и надбавку +1% отменили, зато бонус по минфину добавили.Теперь максимум 17,7
https://globusbank.com.ua/ru/depoziti.html
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 134
З нами з: 09.09.15
Подякував: 60 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 13:56

  югин написав:Ставки порезали и надбавку +1% отменили, зато бонус по минфину добавили.Теперь максимум 17,7
https://globusbank.com.ua/ru/depoziti.html

15,7% НА ПІВРОКУ плюк 2% річних, 1% за півроку. Ітого 16,7%.
Найвища ставка 17,4%. На рік 16,4% + 1% бонус.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25276
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 13:58

  Квесторе_поверніться написав:
  югин написав:Ставки порезали и надбавку +1% отменили, зато бонус по минфину добавили.Теперь максимум 17,7
https://globusbank.com.ua/ru/depoziti.html

15,7% НА ПІВРОКУ плюк 2% річних, 1% за півроку. Ітого 16,7%.
Найвища ставка 17,4%. На рік 16,4% + 1% бонус.

Э неее, Шарик, давай 20% на год. Учетка уже 17.5%, де в декабре гроши будешь брать на ипотеку? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 25052
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2006 раз.
Подякували: 2821 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:04

Квесторе_поверніться С какого перепугу Вы делите на 2? 15,7% годовых +2% годовых =17,7% годовых!!!!Чего уж там давайте тогда и 15,7 на 2 делить! :D
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 134
З нами з: 09.09.15
Подякував: 60 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:20

  югин написав:Квесторе_поверніться С какого перепугу Вы делите на 2? 15,7% годовых +2% годовых =17,7% годовых!!!!Чего уж там давайте тогда и 15,7 на 2 делить! :D

Я не ділю...мінфін так виплачує, запитайте в людей що отримували.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25276
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:26

  Квесторе_поверніться написав:
  югин написав:Квесторе_поверніться С какого перепугу Вы делите на 2? 15,7% годовых +2% годовых =17,7% годовых!!!!Чего уж там давайте тогда и 15,7 на 2 делить! :D

Я не ділю...мінфін так виплачує, запитайте в людей що отримували.

а вы присмотритесь к талбичке:
Срок вклада и ставка Бонус от Минфина
6 мес-11 мес (181-364 дн.) - 15,7 % + 2% годовых от вклада
от 12 мес. (от 365 - 730 дн.) - до 16,4% + 1% от вклада
..эт шото новенькое :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 25052
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2006 раз.
Подякували: 2821 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:28

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  югин написав:Квесторе_поверніться С какого перепугу Вы делите на 2? 15,7% годовых +2% годовых =17,7% годовых!!!!Чего уж там давайте тогда и 15,7 на 2 делить! :D

Я не ділю...мінфін так виплачує, запитайте в людей що отримували.

а вы присмотритесь к талбичке:
Срок вклада и ставка Бонус от Минфина
6 мес-11 мес (181-364 дн.) - 15,7 % + 2% годовых от вклада
от 12 мес. (от 365 - 730 дн.) - до 16,4% + 1% от вклада
..эт шото новенькое :wink:

Мабуть хитро чочуть виплатити за 2 роки не 2% а тільки 1%...коли не пишуть % річних.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25276
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:38

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Я не ділю...мінфін так виплачує, запитайте в людей що отримували.

а вы присмотритесь к талбичке:
Срок вклада и ставка Бонус от Минфина
6 мес-11 мес (181-364 дн.) - 15,7 % + 2% годовых от вклада
от 12 мес. (от 365 - 730 дн.) - до 16,4% + 1% от вклада
..эт шото новенькое :wink:

Мабуть хитро чочуть виплатити за 2 роки не 2% а тільки 1%...коли не пишуть % річних.

Но зато за 6мес таки годовых... пишут
не жисть, а приколы :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 25052
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2006 раз.
Подякували: 2821 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:42

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Мабуть хитро чочуть виплатити за 2 роки не 2% а тільки 1%...коли не пишуть % річних.

Но зато за 6мес таки годовых... пишут
не жисть, а приколы :)


У минфина тут так и раньше было. Токо цифры поменялись.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2039
З нами з: 24.06.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:56

Re: Банк Глобус

  clientage написав:Учетка уже 17.5%

...и еще обещают поднять...
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6845
З нами з: 15.08.12
Подякував: 368 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 364365366367
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, andreyiskra, sens, wolt450, Квесторе_поверніться і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3124, 3125, 3126
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31255 3879790
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лип, 2018 14:56
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 5845, 5846, 5847
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
58467 7468599
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лип, 2018 14:54
Alfa_Bank
ВТБ Банк 1 ... 1306, 1307, 1308
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13079 2533922
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лип, 2018 12:59
BBC

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.