югин написав:Квесторе_поверніться С какого перепугу Вы делите на 2? 15,7% годовых +2% годовых =17,7% годовых!!!!Чего уж там давайте тогда и 15,7 на 2 делить!
Я не ділю...мінфін так виплачує, запитайте в людей що отримували.
а вы присмотритесь к талбичке: Срок вклада и ставка Бонус от Минфина 6 мес-11 мес (181-364 дн.) - 15,7 % + 2% годовых от вклада от 12 мес. (от 365 - 730 дн.) - до 16,4% + 1% от вклада ..эт шото новенькое
югин написав:Квесторе_поверніться С какого перепугу Вы делите на 2? 15,7% годовых +2% годовых =17,7% годовых!!!!Чего уж там давайте тогда и 15,7 на 2 делить!
Я не ділю...мінфін так виплачує, запитайте в людей що отримували.
а вы присмотритесь к талбичке: Срок вклада и ставка Бонус от Минфина 6 мес-11 мес (181-364 дн.) - 15,7 % + 2% годовых от вклада от 12 мес. (от 365 - 730 дн.) - до 16,4% + 1% от вклада ..эт шото новенькое
Мабуть хитро чочуть виплатити за 2 роки не 2% а тільки 1%...коли не пишуть % річних.
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Квесторе_поверніться написав:Я не ділю...мінфін так виплачує, запитайте в людей що отримували.
а вы присмотритесь к талбичке: Срок вклада и ставка Бонус от Минфина 6 мес-11 мес (181-364 дн.) - 15,7 % + 2% годовых от вклада от 12 мес. (от 365 - 730 дн.) - до 16,4% + 1% от вклада ..эт шото новенькое
Мабуть хитро чочуть виплатити за 2 роки не 2% а тільки 1%...коли не пишуть % річних.
Но зато за 6мес таки годовых... пишут не жисть, а приколы