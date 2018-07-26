Банк: Глобус

Додано: Чет 26 лип, 2018 15:03

Квесторе_поверніться Не пишите ерунды, минфин выплачивает чётко, как пишет, если пишет % от вклада так и выплачивает % отвклада, не зависимо от срока, если % годовых, то выплачивает % годовых от срока на который оформлен депозит!Проверено неоднократно!

Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA