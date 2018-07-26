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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 365366367368

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
26%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
28
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:56

  Aps написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Мабуть хитро чочуть виплатити за 2 роки не 2% а тільки 1%...коли не пишуть % річних.

Но зато за 6мес таки годовых... пишут
не жисть, а приколы :)


У минфина тут так и раньше было. Токо цифры поменялись.

А по Альянсу не помните как было, можете одним глазом щас глянуть? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:58

  -VICTOR- написав:
  clientage написав:Учетка уже 17.5%

...и еще обещают поднять...

І долар росте...
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:03

Квесторе_поверніться Не пишите ерунды, минфин выплачивает чётко, как пишет, если пишет % от вклада так и выплачивает % отвклада, не зависимо от срока, если % годовых, то выплачивает % годовых от срока на который оформлен депозит!Проверено неоднократно!
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:05

  clientage написав:
  Aps написав:
У минфина тут так и раньше было. Токо цифры поменялись.

А по Альянсу не помните как было, можете одним глазом щас глянуть? :wink:



Да так же вроде. Токо ставки у самого банка упали мальца.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:08

  Aps написав:
  clientage написав:
  Aps написав:
У минфина тут так и раньше было. Токо цифры поменялись.

А по Альянсу не помните как было, можете одним глазом щас глянуть? :wink:



Да так же. Токо ставки у самого банка упали мальца.

Было тут годовых от вклада в прошлом году. Только срок вклада при подтверждении заявки больше 12 месяцев не было варианта.
Банк: Глобус
от 12 мес. (366-730 дн.) - 18,5%
+0,5% годовых от вклада
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:26

Re: Банк Глобус

Только что переводил с Видсоточки+ денежку. Судя по СМС, сняло на 34% больше. Что за???
Vuch
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:40

  Vuch написав:Только что переводил с Видсоточки+ денежку. Судя по СМС, сняло на 34% больше. Что за???

Це ж не битва екстрасенсів. Дайте дані з якими можна працювати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:50

Re: Банк Глобус

Окей, конкретнее. Переводил 2351 на Моно, на карте было 15952, после перевода стало 12801.
Vuch
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:05

Повторил эксперимент, списало ровно, сколько и отослал.
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:19

Re: Банк Глобус

Хм, интересно... Спасибо.
Vuch
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