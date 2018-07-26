А по Альянсу не помните как было, можете одним глазом щас глянуть?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лип, 2018 14:56
А по Альянсу не помните как было, можете одним глазом щас глянуть?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 26 лип, 2018 14:58
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Додано: Чет 26 лип, 2018 15:03
Квесторе_поверніться Не пишите ерунды, минфин выплачивает чётко, как пишет, если пишет % от вклада так и выплачивает % отвклада, не зависимо от срока, если % годовых, то выплачивает % годовых от срока на который оформлен депозит!Проверено неоднократно!
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Додано: Чет 26 лип, 2018 15:05
Додано: Чет 26 лип, 2018 15:08
Было тут годовых от вклада в прошлом году. Только срок вклада при подтверждении заявки больше 12 месяцев не было варианта.
Банк: Глобус
от 12 мес. (366-730 дн.) - 18,5%
+0,5% годовых от вклада
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:26
Re: Банк Глобус
Только что переводил с Видсоточки+ денежку. Судя по СМС, сняло на 34% больше. Что за???
Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:40
Це ж не битва екстрасенсів. Дайте дані з якими можна працювати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:50
Re: Банк Глобус
Окей, конкретнее. Переводил 2351 на Моно, на карте было 15952, после перевода стало 12801.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:05
Повторил эксперимент, списало ровно, сколько и отослал.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:19
Re: Банк Глобус
Хм, интересно... Спасибо.
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