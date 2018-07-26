P2P, CЕП, через сервіс Жлобуса, сервіс Моні, сторонній сервіс?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:43
Re: Банк Глобус
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:02
В июне было так:
Бонус от портала «портала «Минфин»»
6 мес. - 15,50% +0,8% годовых от вклада
9 мес. - 17,00% +0,6% годовых от вклада
12 мес. - 17,75% +0,4% от вклада
12 - 15 мес. - 13,50% +0,4% от вклада
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:06
Т.е. по сути дела там ВЕЗДЕ было 0.4% от вклада
А циферки 6 и 8 просто шобы вскружить голову неофиту
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:53
Re: Банк Глобус
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