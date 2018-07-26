RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 366367368369

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
26%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
28
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:43

Re: Банк Глобус

  Vuch написав:Переводил

P2P, CЕП, через сервіс Жлобуса, сервіс Моні, сторонній сервіс?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2191
З нами з: 18.08.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:02

  clientage написав:А по Альянсу не помните как было, можете одним глазом щас глянуть? :wink:

В июне было так:

Бонус от портала «портала «Минфин»»
6 мес. - 15,50% +0,8% годовых от вклада
9 мес. - 17,00% +0,6% годовых от вклада
12 мес. - 17,75% +0,4% от вклада
12 - 15 мес. - 13,50% +0,4% от вклада
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3286
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:06

  lubopytnaya написав:
  clientage написав:А по Альянсу не помните как было, можете одним глазом щас глянуть? :wink:

В июне было так:

Бонус от портала «портала «Минфин»»
6 мес. - 15,50% +0,8% годовых от вклада
9 мес. - 17,00% +0,6% годовых от вклада
12 мес. - 17,75% +0,4% от вклада
12 - 15 мес. - 13,50% +0,4% от вклада

Т.е. по сути дела там ВЕЗДЕ было 0.4% от вклада :)
А циферки 6 и 8 просто шобы вскружить голову неофиту :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 25057
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2006 раз.
Подякували: 2821 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:53

Re: Банк Глобус

Через
  klug написав:сервіс Моні
Vuch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 382
З нами з: 04.03.09
Подякував: 165 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 366367368369
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitalij--levchenko, Vorlon і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1031, 1032, 1033
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10328 1495603
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 16:02
Грйс-мэн
Альфа-Банк 1 ... 5849, 5850, 5851
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
58500 7471596
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 15:50
Alfa_Bank
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3127, 3128, 3129
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31284 3882217
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 15:30
Alpha1251

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13613)
27.07.2018 17:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.