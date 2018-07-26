Банк Глобус
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:43
Vuch написав:
Переводил
P2P, CЕП, через сервіс Жлобуса, сервіс Моні, сторонній сервіс?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
Повідомлень: 2191
З нами з: 18.08.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 291 раз.
Профіль
Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:02
clientage написав:
А по Альянсу не помните как было, можете одним глазом щас глянуть?
В июне было так:
Бонус от портала «портала «Минфин»»
6 мес. - 15,50% +0,8% годовых от вклада
9 мес. - 17,00% +0,6% годовых от вклада
12 мес. - 17,75% +0,4% от вклада
12 - 15 мес. - 13,50% +0,4% от вклада
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Повідомлень: 3286
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 384 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:06
lubopytnaya написав: clientage написав:
А по Альянсу не помните как было, можете одним глазом щас глянуть?
В июне было так:
Бонус от портала «портала «Минфин»»
6 мес. - 15,50% +0,8% годовых от вклада
9 мес. - 17,00% +0,6% годовых от вклада
12 мес. - 17,75% +0,4% от вклада
12 - 15 мес. - 13,50% +0,4% от вклада
Т.е. по сути дела там ВЕЗДЕ было 0.4% от вклада
А циферки 6 и 8 просто шобы вскружить голову неофиту
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 25060
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2006 раз.
Подякували: 2822 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:53
Через
klug написав:
сервіс Моні
Vuch
Повідомлень: 382
З нами з: 04.03.09
Подякував: 165 раз.
Подякували: 22 раз.
Профіль
Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:04
Дистанційне поповнення депозиту
26 липня 2018, четвер
ГЛОБУС БАНК заощаджує Ваш час. Хочете поповнити депозит у ГЛОБУС БАНКУ, але нема часу завітати у відділення? Не питання! Раді повідомити, що відтепер Ви можете поповнювати свої депозити за допомогою Інтернет-банкінгу через його мобільну версію World 24 (доступний для завантаження через AppStore або GooglePlay), або веб-версію на сайті ГЛОБУС БАНКУ Внесіть необхідну суму зі свого поточного чи карткового рахунку та насолоджуйтесь Вашим вільним часом! https://globusbank.com.ua/ua/distantsionnoe-popolnenie-depozita.html
Как тебе такое, Илон Маск?
Грйс-мэн
Повідомлень: 339
З нами з: 22.01.18
Подякував: 235 раз.
Подякували: 120 раз.
Профіль
1
1
Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:14
Так депо у Шарика давным-давно дистанц-о пополняются через апликуху у Альфы
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 25060
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2006 раз.
Подякували: 2822 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:32
Грйс-мэн написав:
Как тебе такое, Илон Маск?
Маск шокассє!
http://prntscr.com/kbuhz7 http://prntscr.com/kbuigj
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Повідомлень: 2490
З нами з: 01.06.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 70 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
58510
7472498
1421
321585
31285
3882640
П'ят 27 лип, 2018 16:29 BBC