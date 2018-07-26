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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 367368369370>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
26%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
28
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:43

Re: Банк Глобус

  Vuch написав:Переводил

P2P, CЕП, через сервіс Жлобуса, сервіс Моні, сторонній сервіс?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:02

  clientage написав:А по Альянсу не помните как было, можете одним глазом щас глянуть? :wink:

В июне было так:

Бонус от портала «портала «Минфин»»
6 мес. - 15,50% +0,8% годовых от вклада
9 мес. - 17,00% +0,6% годовых от вклада
12 мес. - 17,75% +0,4% от вклада
12 - 15 мес. - 13,50% +0,4% от вклада
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:06

  lubopytnaya написав:
  clientage написав:А по Альянсу не помните как было, можете одним глазом щас глянуть? :wink:

В июне было так:

Бонус от портала «портала «Минфин»»
6 мес. - 15,50% +0,8% годовых от вклада
9 мес. - 17,00% +0,6% годовых от вклада
12 мес. - 17,75% +0,4% от вклада
12 - 15 мес. - 13,50% +0,4% от вклада

Т.е. по сути дела там ВЕЗДЕ было 0.4% от вклада :)
А циферки 6 и 8 просто шобы вскружить голову неофиту :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:53

Re: Банк Глобус

Через
  klug написав:сервіс Моні
Vuch
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:04

Сам не проверял

Дистанційне поповнення депозиту
26 липня 2018, четвер
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https://globusbank.com.ua/ua/distantsionnoe-popolnenie-depozita.html

Как тебе такое, Илон Маск? :P
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:14

Так депо у Шарика давным-давно дистанц-о пополняются через апликуху у Альфы :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:32

Re: Банк Глобус

  Грйс-мэн написав:Как тебе такое, Илон Маск?


Маск шокассє!

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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 07:40

  Vuch написав:Окей, конкретнее. Переводил 2351 на Моно, на карте было 15952, после перевода стало 12801.


Т.е. сняло 3151 по факту? Очень похоже, что Вы в приложении Моно перепутали первые 2 цифры. Проверьте, на всякий пожарный, сумму, которая зачислилась...
Ну, как версию.
Если нет, тогда это оооочень интересно...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 12:26

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Vuch
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 17:37

А вот это уже интересно (((
На горячую линию Глобуса звонили?
Что там говорят вообще?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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