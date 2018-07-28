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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 367368369370

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
26%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
28
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 18:13

Re: Банк Глобус

Ещё не звонил: надеялся, что вернётся. Завтра позвоню, отпишусь по результату.
Vuch
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:11

  Vuch написав:Ещё не звонил: надеялся, что вернётся. Завтра позвоню, отпишусь по результату.

Вроде как по старой В (может и по В+) блокируется 5% при платеже - похоже на это. По идее должно стать доступным на след. день.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:50

  ol_zy написав:
  Vuch написав:Ещё не звонил: надеялся, что вернётся. Завтра позвоню, отпишусь по результату.

Вроде как по старой В (может и по В+) блокируется 5% при платеже - похоже на это. По идее должно стать доступным на след. день.


Да, но тут не 5%, а
900/2351 х 100% = 38,28%.

Это не похоже на комиссию, это похоже на очень странный сбой. И очень хотелось бы понять природу этого сбоя.
Завидую нервной системе Vuch, я бы уже давно позвонил на ГЛ банка.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1636
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:59

  Искатель написав:
  ol_zy написав:
  Vuch написав:Ещё не звонил: надеялся, что вернётся. Завтра позвоню, отпишусь по результату.

Вроде как по старой В (может и по В+) блокируется 5% при платеже - похоже на это. По идее должно стать доступным на след. день.


Да, но тут не 5%, а
900/2351 х 100% = 38,28%.

Это не похоже на комиссию, это похоже на очень странный сбой. И очень хотелось бы понять природу этого сбоя.
Завидую нервной системе Vuch, я бы уже давно позвонил на ГЛ банка.

15952*0,05 = 800 = 3151-2351
5% от общей суммы вроде, а не от снимаемой.
ol_zy
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Повідомлень: 4463
З нами з: 20.01.15
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 21:08

  ol_zy написав:
  Искатель написав:Да, но тут не 5%, а
900/2351 х 100% = 38,28%.

Это не похоже на комиссию, это похоже на очень странный сбой. И очень хотелось бы понять природу этого сбоя.
Завидую нервной системе Vuch, я бы уже давно позвонил на ГЛ банка.

15952*0,05 = 800 = 3151-2351
5% от общей суммы вроде, а не от снимаемой.

А, вон оно что... Хм, такая версия вполне правдоподобна.
Я оформил "Видсоточку" уже по новому тарифу и со старой не сталкивался никогда.

Жду комментариев от Vuch завтра. Это крайне интересно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1636
З нами з: 22.02.16
Подякував: 168 раз.
Подякували: 327 раз.
 
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  #<1 ... 367368369370
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