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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лип, 2018 18:13
Ещё не звонил: надеялся, что вернётся. Завтра позвоню, отпишусь по результату.
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Vuch
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Додано: Нед 29 лип, 2018 20:11
Vuch написав:
Ещё не звонил: надеялся, что вернётся. Завтра позвоню, отпишусь по результату.
Вроде как по старой В (может и по В+) блокируется 5% при платеже - похоже на это. По идее должно стать доступным на след. день.
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ol_zy
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Додано: Нед 29 лип, 2018 20:50
ol_zy написав: Vuch написав:
Ещё не звонил: надеялся, что вернётся. Завтра позвоню, отпишусь по результату.
Вроде как по старой В (может и по В+) блокируется 5% при платеже - похоже на это. По идее должно стать доступным на след. день.
Да, но тут не 5%, а
900/2351 х 100% = 38,28%.
Это не похоже на комиссию, это похоже на очень странный сбой. И очень хотелось бы понять природу этого сбоя.
Завидую нервной системе Vuch
, я бы уже давно позвонил на ГЛ банка.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Нед 29 лип, 2018 20:59
Искатель написав: ol_zy написав: Vuch написав:
Ещё не звонил: надеялся, что вернётся. Завтра позвоню, отпишусь по результату.
Вроде как по старой В (может и по В+) блокируется 5% при платеже - похоже на это. По идее должно стать доступным на след. день.
Да, но тут не 5%, а
900/2351 х 100% = 38,28%.
Это не похоже на комиссию, это похоже на очень странный сбой. И очень хотелось бы понять природу этого сбоя.
Завидую нервной системе Vuch
, я бы уже давно позвонил на ГЛ банка.
15952*0,05 = 800 = 3151-2351
5% от общей суммы вроде, а не от снимаемой.
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ol_zy
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Додано: Нед 29 лип, 2018 21:08
ol_zy написав: Искатель написав:
Да, но тут не 5%, а
900/2351 х 100% = 38,28%.
Это не похоже на комиссию, это похоже на очень странный сбой. И очень хотелось бы понять природу этого сбоя.
Завидую нервной системе Vuch
, я бы уже давно позвонил на ГЛ банка.
15952*0,05 = 800 = 3151-2351
5% от общей суммы вроде, а не от снимаемой.
А, вон оно что... Хм, такая версия вполне правдоподобна.
Я оформил "Видсоточку" уже по новому тарифу и со старой не сталкивался никогда.
Жду комментариев от Vuch
завтра. Это крайне интересно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Пон 30 лип, 2018 05:32
Только что сервисом Аллы пополнил карту "Ультра" с "Видсоточки", все сняло, как положено (сколько перебросил, столько и сняло).
Так что с нетерпением жду рассказа Vuch, что это все-таки было.
Версия ol_zy мне кажется очень вероятной, но хотелось бы подтверждения.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Пон 30 лип, 2018 10:43
artemiustas написав:
Платеж вышел успешно (Статус=ПРОВЕДЕНИЙ) вчера с реквизитами:
...
Альфа платеж не видит. Сказали до 5(!) рабочих дней. Как-то не быстро. Из УСБ в течении дня приходит.
Реквизиты оказались неверными. Деньги вернулись на следующий день обратно - я просто не заметил смску
В банкинге в выписке почему-то возврат не отображается, ну да ладно.
Отправил, как описано в предыдущем посте -- никаких проблем, нафиг теперь этот СЭП
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Додано: Пон 30 лип, 2018 11:35
Панове, а що це платіж через sendmoney без 3Ds проходить? Жлобус же ж вихваляється, що вони дуже секурні і 3Ds підтримують, може його десь додатково увімкнути треба?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Пон 30 лип, 2018 11:52
klug написав:
Панове, а що це платіж через sendmoney без 3Ds проходить? Жлобус же ж вихваляється, що вони дуже секурні і 3Ds підтримують, може його десь додатково увімкнути треба?
З якої карти кидали?
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