В общем, поддержка сказала, что был какой-то сбой и 23-го числа списались 800 грн. Вернули, все нормально.
Спасибо всем сочувствующим!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лип, 2018 12:14
Re: Банк Глобус
В общем, поддержка сказала, что был какой-то сбой и 23-го числа списались 800 грн. Вернули, все нормально.
Спасибо всем сочувствующим!
Додано: Пон 30 лип, 2018 13:48
В+, отримана у березні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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