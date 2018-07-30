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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 368369370371

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
26%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
28
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 12:14

Re: Банк Глобус

В общем, поддержка сказала, что был какой-то сбой и 23-го числа списались 800 грн. Вернули, все нормально.

Спасибо всем сочувствующим!
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:48

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Панове, а що це платіж через sendmoney без 3Ds проходить? Жлобус же ж вихваляється, що вони дуже секурні і 3Ds підтримують, може його десь додатково увімкнути треба?

З якої карти кидали?

В+, отримана у березні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:25

Останнім часом з В без + кидав, 3Д просить.
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