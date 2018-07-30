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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 369370371372

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
26%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
28
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:22

  klug написав:Панове, а що це платіж через sendmoney без 3Ds проходить? Жлобус же ж вихваляється, що вони дуже секурні і 3Ds підтримують, може його десь додатково увімкнути треба?

Гарячка сказала, що 3Ds потрібно підключати додатково, що вони успішно і зробили, а от чи оплачується це додатково я чомусь не запитав...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:40

  emeta написав:вроде улетело
Ждём когда Моня примет теперь

У чому для вас перевага платного СЕП у порівнянні з безкоштовним p2p?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2196
З нами з: 18.08.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 291 раз.
 
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  #<1 ... 369370371372
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