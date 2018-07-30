Гарячка сказала, що 3Ds потрібно підключати додатково, що вони успішно і зробили, а от чи оплачується це додатково я чомусь не запитав...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:22
Гарячка сказала, що 3Ds потрібно підключати додатково, що вони успішно і зробили, а от чи оплачується це додатково я чомусь не запитав...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:40
У чому для вас перевага платного СЕП у порівнянні з безкоштовним p2p?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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