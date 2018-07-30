Гарячка сказала, що 3Ds потрібно підключати додатково, що вони успішно і зробили, а от чи оплачується це додатково я чомусь не запитав...
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Додано: Вів 31 лип, 2018 12:22
Гарячка сказала, що 3Ds потрібно підключати додатково, що вони успішно і зробили, а от чи оплачується це додатково я чомусь не запитав...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:40
У чому для вас перевага платного СЕП у порівнянні з безкоштовним p2p?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 31 лип, 2018 14:36
Re: Банк Глобус
Так и не плучилось попасть в отделение,но пообщавшись с компетентным специалистом по видсоточкам,мне предложили 2 варианта:1) Снять все остатки и перевыпустить новую видсоточку+ 2) Приехать в отделение и получить мсгновенный пластик в тарифе старой видсоточки! Остановился на втором варианте,ведь мне всего нужно делать 2-3 платежа в начале каждого месяца,поэтому тоже решил стать экономным и посчитал,что 2,40 выгоднее,чем 5 грн ежемесячной платы за м-банкинг!P.S ЧуДИЛО С ЧЁРНОЙ ЛЕНТОЙ НА АВАТАРКЕ-НАЧИНАЙ СРАЧ!
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:54
как перевести без комиссии p2p?
Здесь кажется p2p 1% + 5 грн было раньше, но нынче вообще тарифы с сайта исчезли, может что и поменялось..
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Вів 31 лип, 2018 16:12
Тут ще слід врахувати що % по Відсоточці помісячно 17% нараховуються а по Відсоточці+ -поденно. При великих сумах платежів це суттєво.
Як на мене Відсоточки не під платежі заточенні...слід платити з карток де є кишмиш.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 16:29
Re: Банк Глобус
Спасибо за уточнение,но я уже почти обнулил свою видсоточку и видсоточки родственников!Поэтому серъёзных накоплений в макулатуре у меня уже нет! Тепрерь осталось заехать в отделение,получить перевыпущенную карту,которая закончилась и закинуть на неё какую нибудь штуку для 3 платежей в месяц по 22о грн! Поэтому мне выгодна старая видсоточка! А зимой продам доллар по 30,тогда уже оформлю на себя новую видсоточку! А так у меня гришек в банках больше нету! Мне надо просто перекантоваться до зимы! А кб в моём случае 4,40 грн-меня не вдохновляет!
Додано: Вів 31 лип, 2018 16:57
Краще дочекатись.
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