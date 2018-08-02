RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 370371372373>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
26%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
28
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:22

  klug написав:Панове, а що це платіж через sendmoney без 3Ds проходить? Жлобус же ж вихваляється, що вони дуже секурні і 3Ds підтримують, може його десь додатково увімкнути треба?

Гарячка сказала, що 3Ds потрібно підключати додатково, що вони успішно і зробили, а от чи оплачується це додатково я чомусь не запитав...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2200
З нами з: 18.08.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:40

  emeta написав:вроде улетело
Ждём когда Моня примет теперь

У чому для вас перевага платного СЕП у порівнянні з безкоштовним p2p?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2200
З нами з: 18.08.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:36

Re: Банк Глобус

Так и не плучилось попасть в отделение,но пообщавшись с компетентным специалистом по видсоточкам,мне предложили 2 варианта:1) Снять все остатки и перевыпустить новую видсоточку+ 2) Приехать в отделение и получить мсгновенный пластик в тарифе старой видсоточки! Остановился на втором варианте,ведь мне всего нужно делать 2-3 платежа в начале каждого месяца,поэтому тоже решил стать экономным и посчитал,что 2,40 выгоднее,чем 5 грн ежемесячной платы за м-банкинг!P.S ЧуДИЛО С ЧЁРНОЙ ЛЕНТОЙ НА АВАТАРКЕ-НАЧИНАЙ СРАЧ!
bub-har
 
Повідомлень: 1216
З нами з: 13.07.16
Подякував: 377 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:54

  klug написав:
  emeta написав:вроде улетело
Ждём когда Моня примет теперь

У чому для вас перевага платного СЕП у порівнянні з безкоштовним p2p?


как перевести без комиссии p2p?
Здесь кажется p2p 1% + 5 грн было раньше, но нынче вообще тарифы с сайта исчезли, может что и поменялось..
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1688
З нами з: 19.03.09
Подякував: 61 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 16:12

  bub-har написав:Так и не плучилось попасть в отделение,но пообщавшись с компетентным специалистом по видсоточкам,мне предложили 2 варианта:1) Снять все остатки и перевыпустить новую видсоточку+ 2) Приехать в отделение и получить мсгновенный пластик в тарифе старой видсоточки! Остановился на втором варианте,ведь мне всего нужно делать 2-3 платежа в начале каждого месяца,поэтому тоже решил стать экономным и посчитал,что 2,40 выгоднее,чем 5 грн ежемесячной платы за м-банкинг!P.S

Тут ще слід врахувати що % по Відсоточці помісячно 17% нараховуються а по Відсоточці+ -поденно. При великих сумах платежів це суттєво.
Як на мене Відсоточки не під платежі заточенні...слід платити з карток де є кишмиш.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25360
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 16:29

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:Тут ще слід врахувати що % по Відсоточці помісячно 17% нараховуються а по Відсоточці+ -поденно. При великих сумах платежів це суттєво.
Як на мене Відсоточки не під платежі заточенні...слід платити з карток де є кишмиш.
Спасибо за уточнение,но я уже почти обнулил свою видсоточку и видсоточки родственников!Поэтому серъёзных накоплений в макулатуре у меня уже нет! Тепрерь осталось заехать в отделение,получить перевыпущенную карту,которая закончилась и закинуть на неё какую нибудь штуку для 3 платежей в месяц по 22о грн! Поэтому мне выгодна старая видсоточка! А зимой продам доллар по 30,тогда уже оформлю на себя новую видсоточку! А так у меня гришек в банках больше нету! Мне надо просто перекантоваться до зимы! А кб в моём случае 4,40 грн-меня не вдохновляет!
bub-har
 
Повідомлень: 1216
З нами з: 13.07.16
Подякував: 377 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 16:57

  кеннек написав:По старій Відсоточці без плюса питання. Вже зараз можна гасити Моню, чи краще дочекатися щоб капнули відсотки?

Краще дочекатись.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25360
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:55

  emeta написав:
  klug написав:
  emeta написав:вроде улетело
Ждём когда Моня примет теперь

У чому для вас перевага платного СЕП у порівнянні з безкоштовним p2p?


как перевести без комиссии p2p?
Здесь кажется p2p 1% + 5 грн было раньше, но нынче вообще тарифы с сайта исчезли, может что и поменялось..

Через Моно і поповнити, ввівши там дані картки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2200
З нами з: 18.08.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:05

Відсоточка +

По видсоточке + подключили 3дсекюре говорят бесплатно.
Удивился потому что смс у меня отключены .
Я картой пользуюсь крайне редко для оплаты.
А тут делал перевод через "сендмонейпривата"
И уже как обычно хотел звонить спрашивать пароль для оплаты как он пришел в смс
chelavek
 
Повідомлень: 18
З нами з: 10.06.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:53

Re: Банк Глобус

Может кто-то сталкивался! Если родственник на свою видсоточку+ оформит на моё имя допку,то на его основной карте будет один баланс,а на моей допке будет 0 и мне при необходимости нужно будет перекидывать средства с основной видсоточки родственника себе на допку,или баланс и там и там будет одинаковый? Счёт то один,но карты разные!Задача стоит,чтобы у меня в банке официально не было денег,но при необходимости я мог полноценно пользоваться счётом родственника без его присутстствия при посещении банка (снимать,пополнять,закрывать счёт)! Или лучше оформить нотариальную доверенность на полное расспоряжение его деньгами?
bub-har
 
Повідомлень: 1216
З нами з: 13.07.16
Подякував: 377 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 370371372373>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, karkar, liliya_logical, vitaliy1111 і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5870, 5871, 5872
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
58718 7497210
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 сер, 2018 17:57
curiousobro
ВТБ Банк 1 ... 1310, 1311, 1312
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13115 2538186
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 сер, 2018 17:35
cdj2
Банк Альянс 1 ... 31, 32, 33
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
329 38919
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 сер, 2018 16:53
BankAlliance

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58719)
02.08.2018 18:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.