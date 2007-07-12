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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 сер, 2018 18:01
В привате на допке всегда сумма как и на основной карте владельца
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andreyiskra
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Додано: Чет 02 сер, 2018 18:21
andreyiskra написав:
В привате на допке всегда сумма как и на основной карте владельца
Cпасибо! Т.е фактически я парллельно буду совладельцем счёта и деньги будут одинаково отброжаться и на основной и на допке? Тогда остаётся вариант с нотариальной довренностью,чтобы я мог распоряжаться чужим счётом на своё усмотрение?
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bub-har
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Додано: Чет 02 сер, 2018 18:43
bub-har написав:
Может кто-то сталкивался! Если родственник на свою видсоточку+ оформит на моё имя допку,то на его основной карте будет один баланс,а на моей допке будет 0 и мне при необходимости нужно будет перекидывать средства с основной видсоточки родственника себе на допку,или баланс и там и там будет одинаковый? Счёт то один,но карты разные!Задача стоит,чтобы у меня в банке официально не было денег,но при необходимости я мог полноценно пользоваться счётом родственника без его присутстствия при посещении банка (снимать,пополнять,закрывать счёт)! Или лучше оформить нотариальную доверенность на полное расспоряжение его деньгами?
У родственника не опасная работа?
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guntherhouse777
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Додано: Чет 02 сер, 2018 18:49
guntherhouse777 написав:
У родственника не опасная работа?
С любым человеком что-то может случиться! Мне хотелось бы быть готовым к любой ситуации,чтобы не только дистанционно пользоваться чужим счётом,но и при необходимости и в банке делать любые операции с чужим счётом! По-ходу без нотариуса не обойтись!
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bub-har
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Додано: Чет 02 сер, 2018 18:52
Так у вас и не будет денег. Опять же в приват 24 пишется кто владелец счета. Вы просто можете распоряжаться чужими деньгами, но они же не ваши.
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andreyiskra
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