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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 370371372373

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
26%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
28
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:01

В привате на допке всегда сумма как и на основной карте владельца
andreyiskra
 
Повідомлень: 569
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:21

  andreyiskra написав:В привате на допке всегда сумма как и на основной карте владельца
Cпасибо! Т.е фактически я парллельно буду совладельцем счёта и деньги будут одинаково отброжаться и на основной и на допке? Тогда остаётся вариант с нотариальной довренностью,чтобы я мог распоряжаться чужим счётом на своё усмотрение?
bub-har
 
Повідомлень: 1218
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:43

  bub-har написав:Может кто-то сталкивался! Если родственник на свою видсоточку+ оформит на моё имя допку,то на его основной карте будет один баланс,а на моей допке будет 0 и мне при необходимости нужно будет перекидывать средства с основной видсоточки родственника себе на допку,или баланс и там и там будет одинаковый? Счёт то один,но карты разные!Задача стоит,чтобы у меня в банке официально не было денег,но при необходимости я мог полноценно пользоваться счётом родственника без его присутстствия при посещении банка (снимать,пополнять,закрывать счёт)! Или лучше оформить нотариальную доверенность на полное расспоряжение его деньгами?

У родственника не опасная работа?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3479
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:49

Re: Банк Глобус

  guntherhouse777 написав:У родственника не опасная работа?
С любым человеком что-то может случиться! Мне хотелось бы быть готовым к любой ситуации,чтобы не только дистанционно пользоваться чужим счётом,но и при необходимости и в банке делать любые операции с чужим счётом! По-ходу без нотариуса не обойтись!
bub-har
 
Повідомлень: 1218
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:52

Так у вас и не будет денег. Опять же в приват 24 пишется кто владелец счета. Вы просто можете распоряжаться чужими деньгами, но они же не ваши.
andreyiskra
 
Повідомлень: 569
З нами з: 28.01.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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  #<1 ... 370371372373
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