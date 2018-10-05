На Аваль через Портмоне з Простору без комісії ходило?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 жов, 2018 15:42
На Аваль через Портмоне з Простору без комісії ходило?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 02 жов, 2018 15:31
За скільки днів % по В+ нарахували за вересень?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 02 жов, 2018 18:02
Квесторе_поверніться
viewtopic.php?p=4462799#p4462799
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 03 жов, 2018 09:38
Re: Банк Глобус
Подскажите, по Видс+, неактивность счета сбросится, если делать p2p через внешние? Или это надо только физически карту использовать?
Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:05
Отправил сегодня в 16.00 с Альфы на Глобус, у кого есть опыт - с какого дня будут насчитываться проценты по Видсоточке?
Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:09
СЭПом -- с Сб.
Ток вполне вероятно, шо увидете вы гроши на счету не ранее Пн. 12:00
СМСка может и сёдня после 19:00 прилететь
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:22
clientage сейчас это лотерея в прошлую пятницу отправляла сэпы с ощада и вечерней аллой - всё дошло тем же днём. А среди недели с аллы были случаи захода только на другой день к 11-ти
Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:38
а вы звонили Алёнке, уточняли дату проводки по счету?
Шарик же всё руцями делает и не торопится на кнопу нажать по приходу денег, а потом утром на сл. день все задним числом проводит по АБС
Кроме этого сама Алка щас часто вредничает, и может пропустить утреннюю отправку... Хотя в принципе и вечерней достаточно, она самая быстрая у СЭПа
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:11
Тут каса вміє сама по номеру рахунку поповнювати чи треба через менеджера платіжку робити?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:16
В моем отделении только через манагера
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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