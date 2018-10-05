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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 399400401402

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 75
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
28
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 15:42

  kos-i4 написав:Получил ответ от Портмоне,сменился банк проводящий платежи с Ощадбанка на Аваль, вот у него с Простором проблемы. Так что Глобус не причем.

На Аваль через Портмоне з Простору без комісії ходило?
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:31

За скільки днів % по В+ нарахували за вересень?
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 18:02

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Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:38

Re: Банк Глобус

Подскажите, по Видс+, неактивность счета сбросится, если делать p2p через внешние? Или это надо только физически карту использовать?
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:05

Отправил сегодня в 16.00 с Альфы на Глобус, у кого есть опыт - с какого дня будут насчитываться проценты по Видсоточке?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:09

  ishvara написав:Отправил сегодня в 16.00 с Альфы на Глобус, у кого есть опыт - с какого дня будут насчитываться проценты по Видсоточке?

СЭПом -- с Сб.
Ток вполне вероятно, шо увидете вы гроши на счету не ранее Пн. 12:00 :)
СМСка может и сёдня после 19:00 прилететь :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:22

clientage сейчас это лотерея :) в прошлую пятницу отправляла сэпы с ощада и вечерней аллой - всё дошло тем же днём. А среди недели с аллы были случаи захода только на другой день к 11-ти :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:38

  Кассандра написав:clientage сейчас это лотерея :) в прошлую пятницу отправляла сэпы с ощада и вечерней аллой - всё дошло тем же днём. А среди недели с аллы были случаи захода только на другой день к 11-ти :roll:

а вы звонили Алёнке, уточняли дату проводки по счету?
Шарик же всё руцями делает и не торопится на кнопу нажать по приходу денег, а потом утром на сл. день все задним числом проводит по АБС :)
Кроме этого сама Алка щас часто вредничает, и может пропустить утреннюю отправку... Хотя в принципе и вечерней достаточно, она самая быстрая у СЭПа
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:11

Тут каса вміє сама по номеру рахунку поповнювати чи треба через менеджера платіжку робити?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:16

  klug написав:Тут каса вміє сама по номеру рахунку поповнювати чи треба через менеджера платіжку робити?

В моем отделении только через манагера
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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