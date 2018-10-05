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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 жов, 2018 12:35
Вкладчик1234 написав: klug написав:
Тут каса вміє сама по номеру рахунку поповнювати чи треба через менеджера платіжку робити?
В моем отделении только через манагера
Сумно
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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