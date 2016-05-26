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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 400401402403

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 75
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
28
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 12:35

  Вкладчик1234 написав:
  klug написав:Тут каса вміє сама по номеру рахунку поповнювати чи треба через менеджера платіжку робити?

В моем отделении только через манагера

Сумно :(
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 08:01

Re: Банк Глобус

В интернет-банкинге перед подписью платежа по сеп назначение префиксуется номером счета и оригинальное назначение обрезается. Лечится как-то (мне нужно именно мое назначение)?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:42

Re: Банк Глобус

Інкогніто написав:В интернет-банкинге перед подписью платежа по сеп назначение префиксуется номером счета и оригинальное назначение обрезается. Лечится как-то (мне нужно именно мое назначение)?
Чтобы не подтягивало , и внести в назначение свою информацию. Можно сделать платеж через приложение world24 глобус

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ostapok
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:09

  ostapok написав:
Інкогніто написав:В интернет-банкинге перед подписью платежа по сеп назначение префиксуется номером счета и оригинальное назначение обрезается. Лечится как-то (мне нужно именно мое назначение)?
Чтобы не подтягивало , и внести в назначение свою информацию. Можно сделать платеж через приложение world24 глобус


а разве "интернет-банкинг" и "world24 глобус" не одно и то же?
Vatsyk
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