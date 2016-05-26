Сумно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 жов, 2018 12:35
Сумно
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 10 жов, 2018 08:01
Re: Банк Глобус
В интернет-банкинге перед подписью платежа по сеп назначение префиксуется номером счета и оригинальное назначение обрезается. Лечится как-то (мне нужно именно мое назначение)?
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:42
Re: Банк Глобус
Чтобы не подтягивало , и внести в назначение свою информацию. Можно сделать платеж через приложение world24 глобус
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Додано: Сер 10 жов, 2018 13:09
а разве "интернет-банкинг" и "world24 глобус" не одно и то же?
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