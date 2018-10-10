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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 жов, 2018 12:35
Вкладчик1234 написав: klug написав:
Тут каса вміє сама по номеру рахунку поповнювати чи треба через менеджера платіжку робити?
В моем отделении только через манагера
Сумно
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 10 жов, 2018 08:01
В интернет-банкинге перед подписью платежа по сеп назначение префиксуется номером счета и оригинальное назначение обрезается. Лечится как-то (мне нужно именно мое назначение)?
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Інкогніто
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Додано: Сер 10 жов, 2018 11:42
Інкогніто написав:В интернет-банкинге перед подписью платежа по сеп назначение префиксуется номером счета и оригинальное назначение обрезается. Лечится как-то (мне нужно именно мое назначение)?
Чтобы не подтягивало , и внести в назначение свою информацию. Можно сделать платеж через приложение world24 глобус
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ostapok
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Додано: Сер 10 жов, 2018 13:09
ostapok написав:
Інкогніто написав:В интернет-банкинге перед подписью платежа по сеп назначение префиксуется номером счета и оригинальное назначение обрезается. Лечится как-то (мне нужно именно мое назначение)?
Чтобы не подтягивало , и внести в назначение свою информацию. Можно сделать платеж через приложение world24 глобус
а разве "интернет-банкинг" и "world24 глобус" не одно и то же?
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Vatsyk
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Додано: Сер 10 жов, 2018 15:34
Vatsyk написав:
а разве "интернет-банкинг" и "world24 глобус" не одно и то же?
Виходячи з контексту, можна припустити, що мова йде про web-інтерфей для ІБ та застосунок для телефону.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 10:51
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Додано: Чет 11 жов, 2018 11:11
Частокол стовпчиків...
Мабуть скоро хана гривні!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Чет 11 жов, 2018 11:19
v-m-
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ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|13253
|2571768
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Чет 11 жов, 2018 10:41
THB
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