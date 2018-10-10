Сумно
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 жов, 2018 12:35
Сумно
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 10 жов, 2018 08:01
Re: Банк Глобус
В интернет-банкинге перед подписью платежа по сеп назначение префиксуется номером счета и оригинальное назначение обрезается. Лечится как-то (мне нужно именно мое назначение)?
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:42
Re: Банк Глобус
Чтобы не подтягивало , и внести в назначение свою информацию. Можно сделать платеж через приложение world24 глобус
Отправлено с моего MI 8 через Tapatalk
Додано: Сер 10 жов, 2018 13:09
а разве "интернет-банкинг" и "world24 глобус" не одно и то же?
Додано: Сер 10 жов, 2018 15:34
Виходячи з контексту, можна припустити, що мова йде про web-інтерфей для ІБ та застосунок для телефону.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 11 жов, 2018 10:51
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:11
Частокол стовпчиків... Мабуть скоро хана гривні!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 11 жов, 2018 13:51
А может возвращаемся в эпоху овоща,когда ставки в банках доходили до 28% при стабильной валюте! Там скоро днюха у Шарика-может ещё подымут!
Додано: Чет 11 жов, 2018 14:22
Будім ждать! Сдавай! @
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 11 жов, 2018 14:37
Re: Банк Глобус
Я только за,хотя мне депозиты вообще не интересны,но надеюсь,что в банках на картах со свободным доступом % не сильно будут отставать от % по депозитам! Во времена овоща по самой крутой карте в мире давали 26% со свободным доступом Жду эти времена,тем более,что где то прочитал,что банки в следующем году будут голодными! Так что
|