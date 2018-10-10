RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 401402403404

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 75
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
28
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:46

  bub-har написав:Во времена овоща по самой крутой карте в мире давали 26% со свободным доступом

30% и в другом банке была самая крутая карта. И там действительно был свободный доступ.
Vorlon
 
Повідомлень: 6012
З нами з: 14.06.13
Подякував: 334 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:47

Была карта и с 30% годовых
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3605
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:53


это несерьезно!
Stringer
 
Повідомлень: 8061
З нами з: 23.01.13
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1108 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:02

  guntherhouse777 написав:Была карта и с 30% годовых
Жалею,что не был клиентом Платона,та и до введения кролячего налога,я не вёл активную инвестиционную деятельность!После краха Дельты и ФиКа я разместил полученную от ФГВ гришу у Феди и хорошо себя чувствовал с 62% годовых,а после cмерти Феди,я начал присматриваться к Платону и Шарику(ставки по картам тогда у них были одинаковые 23%)и мне ув.форумчане посоветовали выбрать Шарика и я очень им благодарен,т.к Платон тоже умер!
bub-har
 
Повідомлень: 1339
З нами з: 13.07.16
Подякував: 445 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:15

guntherhouse777
Всё равно там свободного снятия/пополнения не было ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 6012
З нами з: 14.06.13
Подякував: 334 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 401402403404
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, ramaz, vitaliy1111 і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6214, 6215, 6216
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
62150 7812891
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 жов, 2018 15:16
summacut
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3196, 3197, 3198
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31970 3975628
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 жов, 2018 14:29
greenozon
А-Банк 1 ... 1077, 1078, 1079
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10781 1565557
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 жов, 2018 14:12
Flamingo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.