30% и в другом банке была самая крутая карта. И там действительно был свободный доступ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 жов, 2018 14:46
Додано: Чет 11 жов, 2018 14:53
Додано: Чет 11 жов, 2018 15:02
Жалею,что не был клиентом Платона,та и до введения кролячего налога,я не вёл активную инвестиционную деятельность!После краха Дельты и ФиКа я разместил полученную от ФГВ гришу у Феди и хорошо себя чувствовал с 62% годовых,а после cмерти Феди,я начал присматриваться к Платону и Шарику(ставки по картам тогда у них были одинаковые 23%)и мне ув.форумчане посоветовали выбрать Шарика и я очень им благодарен,т.к Платон тоже умер!
Додано: П'ят 12 жов, 2018 04:58
осталось дождаться суммы по фонду в 500к.
тогда будет полная картина маслом.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 12 жов, 2018 07:19
было бы замечательно, но им бы научиться простые открывать... у меня каждое посешение отделения Глобуса - это испытание нервной системы. Одно неплохо, КЦ довольно оперативно реагирует и только с его помощью придавалось ускорение и понимание сотрудникам зачем в отделение приходят клиенты.
Недавно читал, что в банках дефицит кадров, все в Польшу на клубнику уехали. Такое впечатление, что кто-то с местных грядок занял их места.
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