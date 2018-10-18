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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 402403404405

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 75
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
28
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:07

  clientage написав:
  ruvex написав:ИБ работает?

Зачем он вам?
Пополняйте с Алки или Вальки, дешевле и быстрее будет :wink:

Или Тас2ю. Отличная вещь.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3625
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 253 раз.
 
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  #<1 ... 402403404405
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