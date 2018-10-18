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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:07
clientage написав: ruvex написав:
ИБ работает?
Зачем он вам?
Пополняйте с Алки или Вальки, дешевле и быстрее будет
Или Тас2ю. Отличная вещь.
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guntherhouse777
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