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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:07
clientage написав: ruvex написав:
ИБ работает?
Зачем он вам?
Пополняйте с Алки или Вальки, дешевле и быстрее будет
Или Тас2ю. Отличная вещь.
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:43
guntherhouse777 написав:
Или Тас2ю.
А хіба там СЕПи без комісії ходять?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:04
Там другое без комиссии литаит ))
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:07
clientage написав:
Там другое без комиссии литаит ))
Що за щедрість від Комси?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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- З нами з: 22.11.13
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:45
clientage написав: ruvex написав:
ИБ работает?
Зачем он вам?
Пополняйте с Алки или Вальки, дешевле и быстрее будет
Кто такая Валька?
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Клиент_
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:48
Клиент_
, Валька-Авалька.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:48
Валентина Райфайзевна ))
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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П'ят 19 жов, 2018 16:39
Cler
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