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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 жов, 2018 00:30
klug написав: J написав:
а какую карту таса пополнять?
Поповнюйте Ощадний і далі на будь-яку картку.
guntherhouse777 написав:
Или Тас2ю. Отличная вещь.
Я не знавець регламентів Жлобуса, але хіба не буде лагу у кілька днів між переказом і зарахування, впродовж яких не будуть нараховуватися відсотки? Невже Жлобусь такий щедрих, що нараховує по авторизації?
Конечно нет, тас2ю лучше использовать как раз наоборот - тогда получается действительно отличная вещь
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Додано: Суб 20 жов, 2018 07:45
klug написав:
Я не знавець регламентів Жлобуса, але хіба не буде лагу у кілька днів між переказом і зарахування, впродовж яких не будуть нараховуватися відсотки? Невже Жлобусь такий щедрих, що нараховує по авторизації?
Присоединяюсь, хороший вопрос.
А кто-то проверял по выписке - когда происходит проводка при п2п-переводе в Глобус ?
Когда начинают тикать проценты ?
На следующий раб.день ?
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