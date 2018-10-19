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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 403404405406

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 75
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
28
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 00:30

  klug написав:
  J написав:а какую карту таса пополнять?

Поповнюйте Ощадний і далі на будь-яку картку.

  guntherhouse777 написав:Или Тас2ю. Отличная вещь.

Я не знавець регламентів Жлобуса, але хіба не буде лагу у кілька днів між переказом і зарахування, впродовж яких не будуть нараховуватися відсотки? Невже Жлобусь такий щедрих, що нараховує по авторизації?

Конечно нет, тас2ю лучше использовать как раз наоборот - тогда получается действительно отличная вещь
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 07:45

  klug написав:Я не знавець регламентів Жлобуса, але хіба не буде лагу у кілька днів між переказом і зарахування, впродовж яких не будуть нараховуватися відсотки? Невже Жлобусь такий щедрих, що нараховує по авторизації?

Присоединяюсь, хороший вопрос.
А кто-то проверял по выписке - когда происходит проводка при п2п-переводе в Глобус ?
Когда начинают тикать проценты ?
На следующий раб.день ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:54

  mustbe написав:
  klug написав:Я не знавець регламентів Жлобуса, але хіба не буде лагу у кілька днів між переказом і зарахування, впродовж яких не будуть нараховуватися відсотки? Невже Жлобусь такий щедрих, що нараховує по авторизації?

Присоединяюсь, хороший вопрос.
А кто-то проверял по выписке - когда происходит проводка при п2п-переводе в Глобус ?
Когда начинают тикать проценты ?
На следующий раб.день ?

Конечно нет, проценты начинают капать на следующий день после проводки, через сколько конкретно дней глобус проводит по счету - проверять хлопотно, дорого и бессмысленно
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