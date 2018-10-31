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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 жов, 2018 00:30
klug написав: J написав:
а какую карту таса пополнять?
Поповнюйте Ощадний і далі на будь-яку картку.
guntherhouse777 написав:
Или Тас2ю. Отличная вещь.
Я не знавець регламентів Жлобуса, але хіба не буде лагу у кілька днів між переказом і зарахування, впродовж яких не будуть нараховуватися відсотки? Невже Жлобусь такий щедрих, що нараховує по авторизації?
Конечно нет, тас2ю лучше использовать как раз наоборот - тогда получается действительно отличная вещь
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Додано: Суб 20 жов, 2018 07:45
klug написав:
Я не знавець регламентів Жлобуса, але хіба не буде лагу у кілька днів між переказом і зарахування, впродовж яких не будуть нараховуватися відсотки? Невже Жлобусь такий щедрих, що нараховує по авторизації?
Присоединяюсь, хороший вопрос.
А кто-то проверял по выписке - когда происходит проводка при п2п-переводе в Глобус ?
Когда начинают тикать проценты ?
На следующий раб.день ?
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mustbe
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Додано: Суб 20 жов, 2018 11:54
mustbe написав: klug написав:
Я не знавець регламентів Жлобуса, але хіба не буде лагу у кілька днів між переказом і зарахування, впродовж яких не будуть нараховуватися відсотки? Невже Жлобусь такий щедрих, що нараховує по авторизації?
Присоединяюсь, хороший вопрос.
А кто-то проверял по выписке - когда происходит проводка при п2п-переводе в Глобус ?
Когда начинают тикать проценты ?
На следующий раб.день ?
Конечно нет, проценты начинают капать на следующий день после проводки, через сколько конкретно дней глобус проводит по счету - проверять хлопотно, дорого и бессмысленно
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Додано: Чет 01 лис, 2018 10:32
кто нить вчера-сегодня пытался достать с глобуса деньги по п2п?
уже второй день не доступны деньги.
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mephala
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Додано: Чет 01 лис, 2018 10:36
mephala написав:
кто нить вчера-сегодня пытался достать с глобуса деньги по п2п?
уже второй день не доступны деньги.
Что говорит горячка?
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Vorlon
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Додано: Чет 01 лис, 2018 10:37
Только что тестовые 100 грн пришли на моню за секунду.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 10:39
mephala написав:
кто нить вчера-сегодня пытался достать с глобуса деньги по п2п?
уже второй день не доступны деньги.
Только что проверил, 100 грн на моню прошло.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 10:40
Vorlon написав: mephala написав:
кто нить вчера-сегодня пытался достать с глобуса деньги по п2п?
уже второй день не доступны деньги.
Что говорит горячка?
да пока не звонил. благо закрыть платежи в алле есть другие источники.
но наличие самой проблемы по пути глобус=>алла напрягло немного. раньше таких проблем не было. при том что гарячка аллы говорит что вообще не видит никаких действий с ее картой.
ЗЫ
позвонил на гарячку. она не видит запросов на списание денег с карты.
вобщем и алла и глобус упали на мороз. но думаю проблема именно в алле раз на моню без проблем выпустило у других.
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mephala
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:31
mephala
Альфа что-то изменила в процессе. Вчера забирал аванс Альфой из Индустриалбанка - так впервые не пришли лукапы, платёж просто прошёл сразу и всё...
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Vorlon
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:36
Vorlon написав:mephala
Альфа что-то изменила в процессе. Вчера забирал аванс Альфой из Индустриалбанка - так впервые не пришли лукапы, платёж просто прошёл сразу и всё...
та сделали более лояльным свой калечный фрод-контроль
похоже, шо СБ тож устала от своего мозгоклюйства
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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