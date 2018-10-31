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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 403404405406

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 75
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
28
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 00:30

  klug написав:
  J написав:а какую карту таса пополнять?

Поповнюйте Ощадний і далі на будь-яку картку.

  guntherhouse777 написав:Или Тас2ю. Отличная вещь.

Я не знавець регламентів Жлобуса, але хіба не буде лагу у кілька днів між переказом і зарахування, впродовж яких не будуть нараховуватися відсотки? Невже Жлобусь такий щедрих, що нараховує по авторизації?

Конечно нет, тас2ю лучше использовать как раз наоборот - тогда получается действительно отличная вещь
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 07:45

  klug написав:Я не знавець регламентів Жлобуса, але хіба не буде лагу у кілька днів між переказом і зарахування, впродовж яких не будуть нараховуватися відсотки? Невже Жлобусь такий щедрих, що нараховує по авторизації?

Присоединяюсь, хороший вопрос.
А кто-то проверял по выписке - когда происходит проводка при п2п-переводе в Глобус ?
Когда начинают тикать проценты ?
На следующий раб.день ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:54

  mustbe написав:
  klug написав:Я не знавець регламентів Жлобуса, але хіба не буде лагу у кілька днів між переказом і зарахування, впродовж яких не будуть нараховуватися відсотки? Невже Жлобусь такий щедрих, що нараховує по авторизації?

Присоединяюсь, хороший вопрос.
А кто-то проверял по выписке - когда происходит проводка при п2п-переводе в Глобус ?
Когда начинают тикать проценты ?
На следующий раб.день ?

Конечно нет, проценты начинают капать на следующий день после проводки, через сколько конкретно дней глобус проводит по счету - проверять хлопотно, дорого и бессмысленно
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:32

Re: Банк Глобус

кто нить вчера-сегодня пытался достать с глобуса деньги по п2п?
уже второй день не доступны деньги.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:36

  mephala написав:кто нить вчера-сегодня пытался достать с глобуса деньги по п2п?
уже второй день не доступны деньги.

Что говорит горячка?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:37

Только что тестовые 100 грн пришли на моню за секунду.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:39

  mephala написав:кто нить вчера-сегодня пытался достать с глобуса деньги по п2п?
уже второй день не доступны деньги.


Только что проверил, 100 грн на моню прошло.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:40

  Vorlon написав:
  mephala написав:кто нить вчера-сегодня пытался достать с глобуса деньги по п2п?
уже второй день не доступны деньги.

Что говорит горячка?

да пока не звонил. благо закрыть платежи в алле есть другие источники.
но наличие самой проблемы по пути глобус=>алла напрягло немного. раньше таких проблем не было. при том что гарячка аллы говорит что вообще не видит никаких действий с ее картой.

ЗЫ
позвонил на гарячку. она не видит запросов на списание денег с карты.
вобщем и алла и глобус упали на мороз. но думаю проблема именно в алле раз на моню без проблем выпустило у других.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:31

mephala
Альфа что-то изменила в процессе. Вчера забирал аванс Альфой из Индустриалбанка - так впервые не пришли лукапы, платёж просто прошёл сразу и всё...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:36

  Vorlon написав:mephala
Альфа что-то изменила в процессе. Вчера забирал аванс Альфой из Индустриалбанка - так впервые не пришли лукапы, платёж просто прошёл сразу и всё...

та сделали более лояльным свой калечный фрод-контроль
похоже, шо СБ тож устала от своего мозгоклюйства :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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