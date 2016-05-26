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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 12:56
не в ту тему постанул:)
Востаннє редагувалось keep в Чет 01 лис, 2018 15:16, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:57
Я так понимаю на Альфу кидали? С каким результатом, что именно не работает?
Black Jack - White Business
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:11
ruvex
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4487259#p4487259
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4487669#p4487669
Востаннє редагувалось clk в Чет 01 лис, 2018 14:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:12
Проблема только с альфой
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:34
Прошлый раз когда не шло из-за ukrcard горячку напрягал в Глобусе все работало, были запросы и т.д. В альфе вообще морозились.
Но тут сама Альфа выдает ошибку, уже проверил сам для эксперимента. Вероятность косяка Альфы больше, да и на кого в последнее время грешить...
Black Jack - White Business
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:42
Так всем остальным глобус нормально всё отдаёт и проводит.
А новый процессинг альфы ни для кого не секрет, да и местная команда "ИТ-реформаторов" - тоже.
Мне тоже нужно было по этому маршруту сегодня отправить небольшую сумму.
Самым коротким путём - ошибка. Обошёл через "третий" сервис. А шо делать?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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