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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 404405406407

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 75
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
28
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:56

  mephala написав:кто нить вчера-сегодня пытался достать с глобуса деньги по п2п?
уже второй день не доступны деньги.

тоже самое, прошлый раз пол часа пробовал пока прошло.
Востаннє редагувалось keep в Чет 01 лис, 2018 15:07, всього редагувалось 1 раз.
keep
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:57

  mephala написав:кто нить вчера-сегодня пытался достать с глобуса деньги по п2п?
уже второй день не доступны деньги.

Я так понимаю на Альфу кидали? С каким результатом, что именно не работает?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:11

ruvex
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4487259#p4487259
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4487669#p4487669
Востаннє редагувалось clk в Чет 01 лис, 2018 14:13, всього редагувалось 1 раз.
clk
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:12

Проблема только с альфой
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:18

Вкладчик1234
Я так понял, проблема у Альфы с Глобусом...
clk
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:29

скорее у альфы
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:34

  clk написав:Вкладчик1234
Я так понял, проблема у Альфы с Глобусом...

Прошлый раз когда не шло из-за ukrcard горячку напрягал в Глобусе все работало, были запросы и т.д. В альфе вообще морозились.
Но тут сама Альфа выдает ошибку, уже проверил сам для эксперимента. Вероятность косяка Альфы больше, да и на кого в последнее время грешить... :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:42

  ruvex написав:Прошлый раз когда не шло из-за ukrcard горячку напрягал в Глобусе все работало, были запросы и т.д. В альфе вообще морозились.
Но тут сама Альфа выдает ошибку, уже проверил сам для эксперимента. Вероятность косяка Альфы больше, да и на кого в последнее время грешить...

Так всем остальным глобус нормально всё отдаёт и проводит.
А новый процессинг альфы ни для кого не секрет, да и местная команда "ИТ-реформаторов" - тоже.
Мне тоже нужно было по этому маршруту сегодня отправить небольшую сумму.
Самым коротким путём - ошибка. Обошёл через "третий" сервис. А шо делать? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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