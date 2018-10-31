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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 406407408409>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 75
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
28
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:56

  Квесторе_поверніться написав:В ІБ банки всі карти світяться як додаткові...у всіх так?

да
viewtopic.php?p=4441189#p4441189
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:59

  Вкладчик1234 написав:Так всем остальным глобус нормально всё отдаёт и проводит.

Не всем. Я на Приват не могу перевести из Глобуса.
Причем, проблема именно у Глобуса, т.к. если бы они провели, то мгновенно пришла бы смс от Глобуса.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:01

curiousobro
А схема Г-П-А работает?
clk
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:02

  lubopytnaya написав:
  Вкладчик1234 написав:Так всем остальным глобус нормально всё отдаёт и проводит.

Не всем. Я на Приват не могу перевести из Глобуса.
Причем, проблема именно у Глобуса, т.к. если бы они провели, то мгновенно пришла бы смс от Глобуса.

ПИльність лікпея...в чаті в них зараз можна пошуміти? Давно не юзав.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:04

Re: Банк Глобус

С начала недели в Глобусе не фурычит 3дс - в этом наверно причина.
Ну и давайте завязывать с рассусоливанием этой темы, сами потом локти кусать будете 8)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:06

Re: Банк Глобус

...так ото ж...)
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:07

  Stringer написав:С начала недели в Глобусе не фурычит 3дс - в этом наверно причина.
Ну и давайте завязывать с рассусоливанием этой темы, сами потом локти кусать будете 8)

Приват без 3Д в донора не приймає?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:09

Stringer
...а что на Моно работает без 3дс?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4487344#p4487344
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4487348#p4487348
clk
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:13

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:С начала недели в Глобусе не фурычит 3дс - в этом наверно причина.
Ну и давайте завязывать с рассусоливанием этой темы, сами потом локти кусать будете 8)

Приват без 3Д в донора не приймає?


Приймає з 3го разу.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:16

  clk написав:Stringer
...а что на Моно работает без 3дс?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4487344#p4487344
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4487348#p4487348

моне по барабану и 3дс и лукапы - он сразу все списывает
Stringer
 
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