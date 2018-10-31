да
viewtopic.php?p=4441189#p4441189
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 15:56
да
viewtopic.php?p=4441189#p4441189
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Чет 01 лис, 2018 15:59
Не всем. Я на Приват не могу перевести из Глобуса.
Причем, проблема именно у Глобуса, т.к. если бы они провели, то мгновенно пришла бы смс от Глобуса.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:02
ПИльність лікпея...в чаті в них зараз можна пошуміти? Давно не юзав.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:04
Re: Банк Глобус
С начала недели в Глобусе не фурычит 3дс - в этом наверно причина.
Ну и давайте завязывать с рассусоливанием этой темы, сами потом локти кусать будете
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:06
Re: Банк Глобус
...так ото ж...)
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:07
Приват без 3Д в донора не приймає?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:09
Stringer
...а что на Моно работает без 3дс?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4487344#p4487344
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4487348#p4487348
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:13
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:16
моне по барабану и 3дс и лукапы - он сразу все списывает
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