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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 406407408409

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 75
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
28
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:25

Коллеги из того что я понял, с глобуса на приват (через седмани) идет с третьей попытки, если не прав, поправьте...
clk
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:03

Ребята, вы доворочаетесь! Striner вам же уже намекнул :?
Востаннє редагувалось Кассандра в Чет 01 лис, 2018 17:07, всього редагувалось 2 разів.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:04

Re: Банк Глобус

Проблема действительно в глобусе. Думаю процессинг других банков глючит, т. к. БИН карт глобуса бьётся как укргазбанк. Получается карта глобуса, а эмитент укргазбанк.Только одному банку пох, - моне. Типично по-приватовски пох. Г-М-А идёт без вопросов.
Яша
 
Повідомлень: 637
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