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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:25
Коллеги из того что я понял, с глобуса на приват (через седмани) идет с третьей попытки, если не прав, поправьте...
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:03
Ребята, вы доворочаетесь! Striner вам же уже намекнул
Востаннє редагувалось Кассандра в Чет 01 лис, 2018 17:07, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:04
Re: Банк Глобус
Проблема действительно в глобусе. Думаю процессинг других банков глючит, т. к. БИН карт глобуса бьётся как укргазбанк. Получается карта глобуса, а эмитент укргазбанк.Только одному банку пох, - моне. Типично по-приватовски пох. Г-М-А идёт без вопросов.
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:29
К Глобусу никаких претензий нет. Через другой сервис деньги перевелись мгновенно.
Жадность и Отвага!
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