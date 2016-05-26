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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 10:27
bub-har написав:
В августе закончился срок действия самой крутой карты в мире и она мне пока ненужна и cчёт пока не закрываю-может понадобится
як щодо комісії за оплату неактивного рахунку?
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Пон 05 лис, 2018 10:44
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