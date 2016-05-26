RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 407408409410

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 75
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
28
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:27

Re: Банк Глобус

  bub-har написав:В августе закончился срок действия самой крутой карты в мире и она мне пока ненужна и cчёт пока не закрываю-может понадобится


як щодо комісії за оплату неактивного рахунку?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3310
З нами з: 01.06.14
Подякував: 175 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 407408409410
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Batarejkin, Computer, Google Feedfetcher, la9, lwa, motosmile, Vatsyk, vollena71 і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3235, 3236, 3237
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32361 4010719
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 11:02
mustbe
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 6, 7, 8
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
75 11050
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 10:59
vollena71
Альфа-Банк 1 ... 6335, 6336, 6337
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
63362 7920412
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 10:44
clk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.