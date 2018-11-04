greenozon написав: bub-har написав:
В августе закончился срок действия самой крутой карты в мире и она мне пока ненужна и cчёт пока не закрываю-может понадобится
як щодо комісії за оплату неактивного рахунку?
Только что перезвонил в КЦ,трубку взяли мгновенно и вежливо прояснили,что по моему тарифу платы за неактивность нету! И после отключения по телефону смс инфо,мне пришла смс "рахунок ... вiдключено вiд сервису М-банкингу для тел...."-хотя я его не подключал
Ну то не важно,главное что м-банкинг выключен,платы за неактивность нету,остаток по карте даже больше,чем было в последнем смс летом и может на этот остаток когда нибудь накапает приличная сумма,ведь единственная платная услуга отключена и мой счёт будет работать в+ и к нему будут приростать монетки! Буду периодически проверять