як щодо комісії за оплату неактивного рахунку?
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Додано: Пон 05 лис, 2018 10:27
Re: Банк Глобус
як щодо комісії за оплату неактивного рахунку?
+50грн !
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Додано: Пон 05 лис, 2018 11:52
Только что перезвонил в КЦ,трубку взяли мгновенно и вежливо прояснили,что по моему тарифу платы за неактивность нету! И после отключения по телефону смс инфо,мне пришла смс "рахунок ... вiдключено вiд сервису М-банкингу для тел...."-хотя я его не подключал Ну то не важно,главное что м-банкинг выключен,платы за неактивность нету,остаток по карте даже больше,чем было в последнем смс летом и может на этот остаток когда нибудь накапает приличная сумма,ведь единственная платная услуга отключена и мой счёт будет работать в+ и к нему будут приростать монетки! Буду периодически проверять
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:45
Звітність банки за 3 квартал року 2018.
Що цікавого.
Банка стає гравцем на ринку кредитування фізиків.
Зокрема на ринку іпотечного кредитування.
Звідси ріст процентних і комісійних доходів.
Резервуються погано.
Якась фізична особа резидент все носить і носить валюту в субборг.
Весною занесла під 8% на 10 років, а в 3 кварталі під 9,5% теж на 10 років.
Хто б це міг бути, що так банці довіряє?
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Додано: Пон 05 лис, 2018 16:57
мамедов, кто ж еще?
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:04
Re: Банк Глобус
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