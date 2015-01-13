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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 407408409410

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
28
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:27

Re: Банк Глобус

  bub-har написав:В августе закончился срок действия самой крутой карты в мире и она мне пока ненужна и cчёт пока не закрываю-может понадобится


як щодо комісії за оплату неактивного рахунку?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:52

  greenozon написав:
  bub-har написав:В августе закончился срок действия самой крутой карты в мире и она мне пока ненужна и cчёт пока не закрываю-может понадобится


як щодо комісії за оплату неактивного рахунку?
Только что перезвонил в КЦ,трубку взяли мгновенно и вежливо прояснили,что по моему тарифу платы за неактивность нету! И после отключения по телефону смс инфо,мне пришла смс "рахунок ... вiдключено вiд сервису М-банкингу для тел...."-хотя я его не подключал :roll: Ну то не важно,главное что м-банкинг выключен,платы за неактивность нету,остаток по карте даже больше,чем было в последнем смс летом и может на этот остаток когда нибудь накапает приличная сумма,ведь единственная платная услуга отключена и мой счёт будет работать в+ и к нему будут приростать монетки! Буду периодически проверять 8)
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:45

Звітність банки за 3 квартал року 2018.
https://globusbank.com.ua/ua/2018-god.html.
Що цікавого.
Банка стає гравцем на ринку кредитування фізиків.
Зокрема на ринку іпотечного кредитування.
Звідси ріст процентних і комісійних доходів.
Резервуються погано.
Якась фізична особа резидент все носить і носить валюту в субборг.
Весною занесла під 8% на 10 років, а в 3 кварталі під 9,5% теж на 10 років.
Хто б це міг бути, що так банці довіряє? :wink:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:57

  Квесторе_поверніться написав:Звітність банки за 3 квартал року 2018.
https://globusbank.com.ua/ua/2018-god.html.
Що цікавого.
Банка стає гравцем на ринку кредитування фізиків.
Зокрема на ринку іпотечного кредитування.
Звідси ріст процентних і комісійних доходів.
Резервуються погано.
Якась фізична особа резидент все носить і носить валюту в субборг.
Весною занесла під 8% на 10 років, а в 3 кварталі під 9,5% теж на 10 років.
Хто б це міг бути, що так банці довіряє? :wink:

мамедов, кто ж еще?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:04

Re: Банк Глобус

  Stringer написав:мамедов, кто ж еще?

Нехай носить...капіталу банку слід ще би підкинути.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:36

Всегда было интересно: акцию проводит Бильше, а каждый банк примазывается, типа, эта акция его и МК.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 12:38

  greenozon написав:Нова Акція для власників Mastercard® від ГЛОБУС БАНКУ!
...
1. Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua.
...

https://globusbank.com.ua/ua/s-myacha-n ... t-k-2.html

когда уже колесо запустят, от него и то толку больше )
Одна бджола мало меду наносить...
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А ставки по Видсоточке сейчас нигде уже на сайте не отражаются?
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