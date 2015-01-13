А по В+? Теж не видно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 21:09
А по В+? Теж не видно.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 14 лис, 2018 22:02
Ну, є таке
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 14 лис, 2018 22:10
Просто странно как-то - продукт упоминается на сайте, а информации по нему вроде как нет.
Додано: Сер 14 лис, 2018 22:12
Просто тариф "закрыт для подключения" и "отправлен в архив" (как я понимаю).
Но то, что существующие клиенты лишены возможности отслеживать изменения или актуальное состояние - это конечно ганьба
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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