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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 408409410411

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
28
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 21:09

  ishvara написав:А ставки по Видсоточке сейчас нигде уже на сайте не отражаются?

А по В+? Теж не видно.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:02

  ishvara написав:А ставки по Видсоточке сейчас нигде уже на сайте не отражаются?

Ну, є таке https://globusbank.com.ua/ua/tp_vidsotochka.html Але не факт, що воно оновлюється. Маєте якісь підозри?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:10

  klug написав:
  ishvara написав:А ставки по Видсоточке сейчас нигде уже на сайте не отражаются?

Ну, є таке https://globusbank.com.ua/ua/tp_vidsotochka.html Але не факт, що воно оновлюється. Маєте якісь підозри?

Просто странно как-то - продукт упоминается на сайте, а информации по нему вроде как нет.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:12

  ishvara написав:Просто странно как-то - продукт упоминается на сайте, а информации по нему нет.

Просто тариф "закрыт для подключения" и "отправлен в архив" (как я понимаю).
Но то, что существующие клиенты лишены возможности отслеживать изменения или актуальное состояние - это конечно ганьба
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 23:22

  Вкладчик1234 написав:
  ishvara написав:Просто странно как-то - продукт упоминается на сайте, а информации по нему нет.

Просто тариф "закрыт для подключения" и "отправлен в архив" (как я понимаю).
Но то, что существующие клиенты лишены возможности отслеживать изменения или актуальное состояние - это конечно ганьба

А он точно закрыт для подключения? На сайте упоминается его существование, но раньше по нему можно было кликнуть, а теперь нет.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 23:27

  ishvara написав:А он точно закрыт для подключения?

Обычную "без плюса" перестали открывать после появления "с плюсом".
Потом "с плюсом" перестали открывать.

И в этой ветке кто-то писал, что даже карты по сроку не перевыпускают.

Но тут всё так "по-домашнему", что может быть всё
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 23:30

Вкладчик1234 Позвоню на горячку, поспрашиваю.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:02

Чи чути щось про переїзд на 2620? Чи будемо переїжджати 31.12?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:57

klug позавчера переводила сэпом себе и мужу на в+, муж звонил на горячку по этому поводу - там все ни сном ни духом, никто ничего не знает :roll:
Кассандра
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