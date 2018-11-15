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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 21:35
klug
сплюньте и по дереву стук-стук
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Чет 15 лис, 2018 21:02
klug