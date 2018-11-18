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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 409410411412

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
28
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:35

klug сплюньте и по дереву стук-стук :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:05

Re: Банк Глобус

Ну вот.
https://globusbank.com.ua/ua/sberegatelnye-karty.html
И там тарифы.

Правда есть приписка
Для клієнтів, які були залучені в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» з 16.11.2018
Mutabor
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:11

  Mutabor написав:Ну вот.
https://globusbank.com.ua/ua/sberegatelnye-karty.html
И там тарифы.

Правда есть приписка
Для клієнтів, які були залучені в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» з 16.11.2018

какая-то порнография, а не карта :)
Или там дето есть КБ 10%?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:13

Не понятно что со старыми клиентами. Если переведут на такой тариф.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:16

  wig написав:Не понятно что со старыми клиентами. Если переведут на такой тариф.


Судя по приписке, то старые остаются на старых процентах. Хотя понятно, что не факт. За 7% - это ниже чем везде в нормальных банках на свободном депо
Mutabor
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:18

Так тариф поменялся на видсоточке?
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:38

Re: Банк Глобус

Я так понимаю,что пока я приеду за своей пока ещё самой крутой картой в мире,там будет тоже 7%!
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:49

Re: Банк Глобус

Вот блин, если и для старых урежут проценты, то это попадос, только доложил туда денежек до фонда... Придётся кусками выходить по тропинкам. Просьба подтвердить у интересовавшихся, для старых всё таки 17 или 7?
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:11

Схоже, що у них вистачило розуму не розвалювати піраміду. Гарячка стверджує, що для старих клієнтів залишаються старі умови.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:22

  klug написав:Схоже, що у них вистачило розуму не розвалювати піраміду. Гарячка стверджує, що для старих клієнтів залишаються старі умови.

Хотя в отделении мне все же посетовали, что такие большие проценты на карте. :wink:
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ruvex
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