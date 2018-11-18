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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 13:05
Re: Банк Глобус
Ну вот.
И там тарифы.
Правда есть приписка
Для клієнтів, які були залучені в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» з 16.11.2018
Додано: Пон 19 лис, 2018 13:11
какая-то порнография, а не карта
Или там дето есть КБ 10%?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 19 лис, 2018 13:13
Не понятно что со старыми клиентами. Если переведут на такой тариф.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 13:16
Додано: Пон 19 лис, 2018 13:18
Так тариф поменялся на видсоточке?
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Додано: Пон 19 лис, 2018 13:38
Re: Банк Глобус
Я так понимаю,что пока я приеду за своей пока ещё самой крутой картой в мире,там будет тоже 7%!
P.S. Думаю кто в будущем заменит моего лучшего друга? Фарсик,или Бабай
Додано: Пон 19 лис, 2018 13:49
Re: Банк Глобус
Вот блин, если и для старых урежут проценты, то это попадос, только доложил туда денежек до фонда... Придётся кусками выходить по тропинкам. Просьба подтвердить у интересовавшихся, для старых всё таки 17 или 7?
Додано: Пон 19 лис, 2018 14:11
Схоже, що у них вистачило розуму не розвалювати піраміду. Гарячка стверджує, що для старих клієнтів залишаються старі умови.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 19 лис, 2018 14:22
Хотя в отделении мне все же посетовали, что такие большие проценты на карте.
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